嚴選6款熱門復古波鞋　Nike、New Balance、ASICS、Reebok超百搭

2022 年復古球鞋依然為最主流的「潮流關鍵字」,在近年復古風潮的火熱趨勢挹注下,擁有豐富設計歷史的各式品牌,其最具經典與代表性的鞋款紛紛受到鞋迷們關注,成為球鞋市場炙手可熱的話題熱門,像是:Nike Dunk、New Balance 327 都是因為這熱潮而一夕間捲土重來,幾乎街頭人腳一雙的爆款。



不過,像是我們所稱代表某一時期經典的 Vintage,雖然依舊是不容忽視的大眾潮流,但隨著時間一久,也有不少朋友開始感到審美疲勞,想要繼續跟上復古穿搭,卻又不想再入手跟別人一樣的單品?今番,COOL 編特別整理了 2022 復古球鞋 Top.6,當中像是 Nike、New Balance、ASICS 等熱門品牌全都有,想要穿帥的朋友們,可別錯過這幾雙超經典的復古球鞋了。

復古球鞋 Nike Blazer

如果以為我們又要介紹 Dunk 的話,那可就大錯特錯了!的確,如果是 Nike 再加上「復古」的話,Nike Dunk 的確現在還是話題熱門,但自創立以來打造出無數傳奇鞋履的 Nike,值得入手的經典球鞋絕對不勝枚舉。

發跡於 70 年代的 Nike Blazer 系列與 Dunk 一樣,初始都是以籃球領域為出發,最後因為時代變化,而成為潮流經典的復古鞋款,同樣簡約又百搭的鞋身線條,不僅讓配色更加豐富,也賦予 Nike Blazer 系列在設計上更多可能。除了一般的高低筒外,Nike 這幾年也將異材質、前衛元素注入於 Blazer 中,像是近期才剛發售的 ACRONYM® 聯名,就讓我們看到了當中的獨特之處,承襲過去靈魂並以新姿態重生,喜歡復古穿搭的朋友們,不妨考慮一波了。

復古球鞋 Air Jordan 1 Low

Air Jordan 1 在鞋迷心中一直有不可撼動的傳奇地位,從 80 年代到至今,魅力絲毫沒有減退的跡象,各式聯名與新款不斷推陳出新,不論是經典性或是熱度都是至尊級別的存在。不過,低筒版本的 Air Jordan 1 Low 過去跟 High 比較起來,在人氣上算是稍嫌遜色,但經由去年 Travis Scott 與藤原浩等人接連著用神秘的聯名款後,Air Jordan 1 Low 的聲勢逐漸上漲,2022 年 Nike 就推出不少全新配色,相信之後也會有更多品牌合作與特殊版本。

復古球鞋 New Balance 550

擁有無數經典復古跑鞋為品牌精隨的 New Balance,承襲著這股風潮,這幾年聲勢日漸壯大,每年只要有新款,必定會成為街頭的人氣爆款。而以跑鞋為主要的 New Balance,可說是掌握了潮流密碼,以 Aimé Leon Dore 聯名為 550 揭開序幕, 承載著穿梭歲月的經典氛圍,加上多樣化的配色與聯名加持,New Balance 550 很快吸引住潮人們的目光,皮革展現出的復古氣息,使它在穿搭上更加無往不利,如果說 2022 年不容忽視的球鞋是誰?那相信 New Balance 550 絕對是許多人心目中的最佳答案。

復古球鞋 ASICS Gel-Kayano 14

隨著復古風潮大勢崛起的 ASICS,其多年來打造無數頂尖跑鞋的優良底子,就像是如虎添翼般,讓 ASICS 在復古球鞋領域迅速抓住潮人們的眼光。而 ASICS 於 2020 年回歸的 ASICS Gel-Kayano 14,在當初一販售就備受好評後,因為近期再度推出全新配色,又成為市場上的人氣鞋款。

ASICS Gel-Kayano 14 承襲千禧年的懷舊氛圍,鞋身以網部與皮革堆疊而成,金屬般的特殊線條,為視覺上帶來更多層次,而後跟則採用經典亞瑟膠 GEL 技術,機能與復古一應俱全,兼顧帥氣外型的同時,也維持滿滿的鞋身性能,難怪一有新款就成為炙手可熱的人氣鞋款。

復古球鞋 adidas Originals FORUM

陪伴許多潮人朋友走過流行浪尖的 adidas Originals,近年則以 FORUM 系列跟上這波 Vintage 熱潮。adidas Originals FORUM 系列誕生於 1984 年,在那籃球、滑板等街頭文化日漸蓬勃的年代,其簡約造型立刻深受各式領域人們的喜愛,成為人腳一雙的必備鞋款。然而隨著復古風潮持續火熱,adidas Originals 今年特別將這一復古經典大舉回歸,推出致敬原汁原味輪廓的 FORUM 84,承襲當年的 OG 線條設計,不論是招牌的魔鬼氈綁帶亦或是百搭的配色組合,全都跨越時空完美呈現,詮釋最經典的運動時尚潮流,也成為跨足各領域潮人們的球鞋橋樑。

復古球鞋 Reebok CL LEGACY AZ

Reebok 於 2021 年 8 月首度推出結合現代與復古元素的 CL Legacy AZ 鞋款,其復古又帶有現代流線感的外型,同時承載著 Reebok 70 到 80 年代廣為人知的 AZTEC II 跑鞋輪廓,再結合CL Legacy的鋸齒狀大底,注入了兩雙經典鞋款的印記,完美展現優美的懷舊氛圍。而這兩年來,Reebok 也為這雙鞋款打造出不少聯名與特殊版本,皮革與網布間的經典搭配,為 CL Legacy AZ 更添質感風貌,重點是一雙價格十分平易近人,是 CP 值超高的百搭選擇。

