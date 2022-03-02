雨季前必備5款潮流防水單品　Nike防水鞋、Parda漁夫帽回頭率100%

早前的連日大雨是否讓你感到心情鬱悶？不僅空氣濕冷難耐，雨傘不離手亦讓人備感麻煩，最重要的是，穿搭變得更加困難，要如何在這樣的天氣之下兼具造型的美感、舒適度及保暖，著實是一個難題。



不過你各位不用擔心，編輯已經幫你們準備好 5 款下雨天必備的潮流防水單品，讓你在干擾視線的無盡細雨中依然能脫穎而出，成為街頭最帥的「雨人」！

2022年版雨天必備防水單品：

Nike Air Force 1 GORE-TEX

承襲近年來的露營風潮，再加上只要你是講究防風、防水、輕便、多功能口袋等元素的機能愛好者，絕對都對 GORE-TEX 這個品牌不陌生，該品牌除了擁有自己生產的產品線外，也經常將自己的技術授權給各大品牌，進行聯名合作。

而這雙 Air Force 1 亦是與 GORE-TEX 合作之作，以吸引人的精緻皮革材質，結合墨綠、土、卡其色拼接，再加上潑墨細節，充分展現了時常與機能掛鉤的軍事迷彩特色，當然啦，最重要的 GORE-TEX 技術沒有少，在整雙鞋面都添加了塗層技術，建立完備的防水系統，讓你在下雨天依然能不畏穿上這雙帥鞋。

Arc’teryx Beta AR Jacket

說到最受潮流人喜愛的機能品牌，Arc’teryx 絕對榜上有名，而作為用途最廣泛的防水透氣外套，Beta AR 絕對是編輯想要推薦給你們的一款外套。在外套主體皆套用了 GORE-TEX 面料，並妥善區分了輕量舒適的大身部分，以及耐磨的易磨損區域，讓該單品在使用上更為長久，除此之外，配有調節扣的兜帽、配有 Recco 救援系統的領口和可防寒的可調節抽繩等，整件外套絕對是細節滿滿，一件抵整個雨季的超值選擇！

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Ambush x Converse Chuck Taylor All Star Duck

說到最潮最帥的防水單品，當然不能不提到 Ambush x Converse Chuck Taylor All Star Duck。這雙在 2020 年誕生的聯名鞋款，是 Ambush 創意總監 Yoon Ahn 從 Converse 龐大豐富的 Archive 中擷取了經典涉水靴為藍本，賦予其全新的當代時裝美學，巧妙運用 Chuck Lugged 鞋款的外底，增強其耐寒功能和立體感，同時以橡膠鞋邊勾勒輪廓，並使用牛津布質感拼貼，為該鞋款的比例和材質美感提升不少。

如同過往的 Ambush 聯名作品，本次的合作仍然貫徹了顯眼的 logo 設計，在粗獷大底的後跟處配有品牌 logo 及醒目的尺碼標示，讓走在自己後頭的人一眼便能識別你的高端品味，如果你想在狂風暴雨裡仍然保持帥哥，成為眾人注目的焦點，這雙鞋就是你最好的選擇。

Astral Blue Re-Nylon Bucket Hat

近一兩年最火紅的帽款之一非 Prada 的 Re-Nylon Bucket Hat 莫屬，相信各位讀者應該經常在社群上看到各大藝人、部落客著用全黑配色，不過比起黑色，編輯認為在這個陰鬱的雨天中，配戴這款星空藍配色的水桶帽更為適合，較為亮眼突出的同時亦能帶起整體穿搭的活力和亮度。該帽款以招牌尼龍布製成，具備防水功能，車縫軌跡和經典三角標誌細節也使該單品更加豐富，再加上舒適的棉質內裡，無疑是兼具舒適、功能和時髦的雨天必備。

Nike Pegasus Trail 3 GORE-TEX

如果你苦於下雨天無法出門慢跑，編輯推薦這款 Nike Pegasus Trail 3 GORE-TEX。本鞋款保留了對跑者來說十分重要的緩震舒適腳感，並結合強悍的抓地力與改良式中足結構，打造穩固的支撐力，當然啦，採用 GORE-TEX 面料的防水鞋面，得以讓你無畏狂風暴雨，依然邁步向前。如果你是個堅持目標的跑者，這雙 Pegasus Trail 3 GORE-TEX 推薦給你。

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