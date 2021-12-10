NIKE熱門波鞋排名Top 7　舒適厚底Air Force實至名歸登冠軍寶座？

七大NIKE球鞋熱賣款式推薦，從Nike Air Force 1、Air Max、Waffle等七大經典款解析。



NIKE球鞋一直以時髦舒適兼具風靡全球，其中的經典鞋款如NIKE Air Force、Air Max更是經典中經典，直至今日仍是熱賣長青球鞋。在NIKE最新釋出的台灣女生熱銷排行中，其中除了NIKE最經典的鞋款，倒是看到不少新型球鞋的身影。無論是超級舒適方便的Nike Court Legacy馬卡龍色穆勒鞋、Nike RYZ 365超現代舒適跑鞋還是最新的Nike Waffle One，不難發現女生除了注重鞋款時髦造型，同時也重視球鞋的舒適度和功能性。

一起來看看本文為你整理出台灣女生最愛的7大NIKE球鞋，經典之餘超百搭，快手刀入手！

Nike推出過多款長青波鞋，兼顧造型與功能，你最喜歡的款式榜上有名嗎？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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TOP 7：Nike Waffle One

新版 TPU 鞋跟穩定飾片，增添活力感；混搭透明網布 （讓潮襪從裡透出來） 和復刻麂皮，營造層次感和質感。新版鬆餅格紋外底，締造超乎想像的驚人支撐力和抓地力。

TOP 6：Nike Air Zoom Pegasus 38

展翼戰靴，御風回歸Nike Air Zoom Pegasus 38 沿用前代的靈敏泡棉，持續締造強大的回彈步伐。網布鞋面提供所需的舒適度和耐久性，並重現經典 Peg 剪裁設計。這款特別版混搭多種色彩，頌揚 Pegasus 傳奇。

TOP 5：Nike RYZ 365

Nike RYZ 365 2 為經典 90 年代運動鞋款注入未來感。醒目中底搭配時尚鏤空設計，透過空氣美學為老爹鞋換上現代風貌。鞋面混搭多元材質，提升紋理感和百搭性。最吸睛的就屬 DIY 鞋帶系統，可自由選擇繞過中底下方、或穿過鞋側及鞋跟織帶，打造不同穿著風格，為搶眼造型增添些許變化。

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TOP 4：Nike Free Metcon 4

Nike Free Metcon 4 結合靈活度與穩定性，助你獲得出色訓練成果。新版「鏈結式」網布，讓你在敏捷度訓練的疾速中保持靈活涼爽；中足與鞋跟支撐設計，強度再高的重訓動作也能四平八穩。

TOP 3：Nike Court Vision

Nike Court Vision Alta 鞋款，融合街頭時尚與正統籃球風，造就鮮明的現代感與百分百柔美風華。巧奪天工的鞋面搭配摺疊式鞋跟，造型靈活好搭；帶有摔花紋理的摩登合成皮革加上透明網布，展現空氣美學。加厚泡棉中底，延續經典籃球鞋造型，實現超乎想像的舒適著感。

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TOP 2：Nike Court Legacy

Nike Court Legacy 穆勒鞋以好穿脫的設計和舒適的泡棉內底翻新經典，向網球文化歷史致敬。採用耐久帆布，搭配經典縫線和復刻 Swoosh 設計，讓你穿出運動風的同時，又不失時尚感。

TOP 1：Nike Air Force 1 '07

不容取巧，真實體現採用佔總重量至少 20% 的再生材質與俐落皮革，將曾經改寫運動鞋歷史的原版設計全面翻新。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：女生最愛的NIKE球鞋都在這篇！Air Force、Air Max、Waffle等七大最新款式、價格一次整理】