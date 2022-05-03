Nike x 杜蘭特KD15波鞋曝光　設計靈感來自李小龍名言：Be Water

進入NBA附加賽開始杜蘭特（Kevin Durant）直接不演了拿出 Nike KD15 應戰，但 Nike 官方遲遲未有動靜，直到季後賽 Game 1 結束後，終於迎來他的新一代簽名鞋正式發表，同時杜蘭特投資的體育媒體公司 Boardroom 也分享更多幕後設計故事，在此之前我們覺得 KD15 有點像是 KD14 的延伸再進化，不過消化完相關資料後，編輯會說 KD15 更貼近 Kevin Durant 本人在比賽時給我的感覺，看似輕鬆寫意卻不簡單，一起來看看。



把復古變得現代

Nike KD15 的設計大約從兩年前開始進行，杜蘭特與 Nike 設計團隊第一次開會時，他先就鞋子的外型給出了方向。像是提到他希望鞋子低筒一點，一改進幾代都是高筒的風格，此外要有識別度並且有復古籃球鞋的味道。

「他們 (KD 團隊) 想做出復古氛圍，而 Nike 團隊就他們提出的素材去著手，然後用現代方式來呈現。」Nike Basketball 鞋類配色設計師 Risa Beck 說道，該次會議雙方還進到 Nike 檔案室找尋靈感。

以下就用五個重點來看 KD15 是從哪些經典球鞋身上得到啟發？配置哪些科技？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 杜蘭特指示要低筒的設計，像 KD6、KD4 和 KD3 那樣，穿起來更具場地感。

2. 從 90 年代 Nike Basketball 旗下 Uptempo、Flight 系列球鞋以及 2001 年的 Air Jet Flight 汲取靈感，尤其 Air Jet Flight 是 KD 開始打球時最早有印象的球鞋之一，超低筒鞋身看起來好比訓練鞋般，他想要重現那種感覺。

3. 中底配置 Air Zoom Strobel + 全掌 Nike React 泡棉。

4. 鞋身支撐結構與後跟都使用 3D 模製技術打造。

5. 運用電腦數據打造外底的不規則紋路，給予多方向抓地力。

把 KD 球風深入細節

歷經 KD14 開發期間因為疫情肆虐，多半只能線上視訊會議，在做 KD15 時 Nike 設計團隊有更多機會和杜蘭特面對面交流，更直接了解他的想法並側面觀察，把這些收穫具象化成為專屬細節，例如鞋身中段支撐片就是 KD15 重要的設計語言，不規則弧形線條源自海浪，杜蘭特想要彷彿走在海邊時的平靜感受，同時也象徵已故功夫明星李小龍的名言 “Be Water”，因為他認為自己的球風如水一般，能因應戰局做出任何變化，“That’s how I feel like I play” Kevin Durant 說。

關於細節特色，編輯部同樣用五個重點帶大家更認識 KD15。

1. 鞋身中段支撐片造型靈感來自海浪及李小龍名言 “Be Water”，寓意 Kevin Durant 球風能在不同情勢下做出對應變化。

2. Nike Swoosh 在鞋身內外側呈現一正一反，代表 Kevin Durant 是攻守俱佳的球員。

3. 鞋跟拉環 ES$Y Logo 是他的綽號 Easy Money。

4. 鞋跟造型與縫線走向受到 Drake 的 Nike NOCTA 系列啟發。

5. 首發配色 ‘Beginnings’ 細節圖案結合音樂、藝術與籃球，後續配色也會有更多圍繞這三大元素的變化。

【本文獲「勘履者」授權轉載。】