Billie Eilish x Nike Air Force 1波鞋終登場　奶茶色高筒超吸睛

歌手 Billie Eilish 繼去年跟 Jordan Brand 攜手,創作 Air Jordan 1 KO 及 Air Jordan 15 兩款聯名之後,今年又與 Nike 以 40 週年紀念的 Air Force 1 為主角進行合作,在一襲蘑菇色之下呈現屬於 Billie Eilish 的風格,像是單一色系、環境友善材料 (Billie Eilish 是素食主義者,上回聯名 Air Jordan 就有用非動物性材質)、周邊服飾用寬鬆版型迎合他個人 Oversize 穿衣風格,再再顯現出 Billie Eilish 的喜好,正如他說的:「這系列要保留原有味道並做出自己的風格,既是挑戰也是個機會,此外盡可能摻入環保材料以及用新穎方式來表現,對我來說也很重要。」



Air Force 1 Billie 這麼多條魔術貼是要幹嘛?

Air Force 1 Billie 最吸睛之處莫過於五條魔術貼黏帶,官方說法是 Billie Eilish 以此呼應他穿衣服喜歡又寬又鬆的習慣,編輯猜想這樣穿 Air Force 1 就可以都不繫緊鞋帶,只用魔術貼來調整鬆緊,鬆鬆的又不會掉正符合他的喜好。另一方面,放上魔術貼也有受到 Nike 經典款 Alpha Force Low、Air Trainer 3 影響,兩雙都是 Billie Eilish 喜歡的鞋。

Nike Air Force 1 Billie 「Mushroom」波鞋(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 4

據 Nike 官方透露,Air Force 1 Billie 整雙鞋有 18% 使用消費後再生材料 (post-consumer recycled content),比如鞋身 Nubuck 合成皮有 80% 來自回收材料、細節用的聚酯纖維為 100% 回收聚酯,外底是拿 Nike Grind 橡膠做的,另外從產品照中看到,鞋墊應該也是中底泡棉的邊角料重製而成。

Nike Air Force 1 Billie 「Mushroom」 美國由 4 月 25 日開始發售,定價 170 元美金(折合約HKD 1334),型號 DM7926-200,屆時周邊服飾也會同步登場。此次聯名鞋盒還印有 Billie Eilish 歌曲《Billie Bossa Nova》的歌詞 “It’s hard to stop it once it starts.”,可以注意到,這回 Billie Eilish x Nike Air Force 1 形象片中,正是用這首歌當作配樂。。

【本文獲「勘履者」授權轉載。】