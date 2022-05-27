壯志凌雲：獨行俠｜湯告魯斯穿G1軍褸外　CWU-36P又是甚麼來頭？

《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）正式上演，「靚佬湯」造型重燃旋風。自1986年《壯志凌雲》誕生以來，以至2019續集預告短片上映，歷年介紹湯告魯斯Tom Cruise戲中造型的文章，世界各地可謂成千上萬……



《壯志凌雲：獨行俠》正式上演。（Top Gun: Maverick）

續集中Tom Cruise穿上CWU-36P外套。（Top Gun: Maverick）

不過介紹文字雖多，但來來去去，若不是大讚戲中Ray-Ban Aviator太陽眼鏡，便是歌頌那繡有「遠東巡航63-4加爾維斯頓號」紀念繡章的G1馬皮飛行外套，著實有點單調。過去三十多年是如此都算了，隨着《壯志凌雲：獨行俠》預告短片發放，到現在電影終於上映還是如此，便顯得略為奇怪，事關軍事服領域裡一件頗具意義的外套型號：CWU-36P（MA-2），已出現在電影之內，成為經典一幕，難道大家沒有發現？

穿上軍褸、被美人相擁、駕電單車飛馳，向來是《壯志凌雲》既浪漫又傳奇的輕狂三部曲。（電影劇照）

1986年《壯志凌雲》女一Kelly McGillis。（電影劇照）

作為靚佬湯粉絲的都知道，穿上軍褸、被美人擁抱、駕電單車飛馳，向來是《壯志凌雲》既浪漫又傳奇的輕狂三部曲，1986年的美女主角為Kelly McGillis，電單車屬Kawasaki GPZ900R，而Tom Cruise所穿裝束，正是那件經典到不行的G-1 Flight Jacket，它今次在電影內也有登場，還因為預告中曾突然消失了Far East Cruise 63-4, USS Galveston紀念繡章上的日本及中華民國旗幟，掀起外交風波。

來到2022年續集，美人飛車一幕再現，不過女主角已變成Jennifer Connelly，電單車亦換作的H2，更重要是外套也不同了。（Top Gun: Maverick）

MA-2 Jacket。（front-verde）

來到2022年續集，美人飛車一幕再現，不過今次物是人非，女主角已變成Jennifer Connelly，電單車亦換為Kawasaki Ninja的H2，至於時裝人最關注的軍褸款式，也捨卻厚重G1，改為相對輕巧的MA-2，象徵時代之變遷。

CWU全名作Cold Weather Uniform。（Top Gun: Maverick）

美軍著用CWU-36P的歷史照片。（heddels.）

THE REAL McCOY'S過去推出的CWU-36P。（fashion.aucfan）

相對更為人所共知的MA-1，1972年登場的MA-2無疑功能性更強，但坊間較少人會稱它們為MA-2，而慣稱CWU-36P或CWU-45P，CWU全名作Cold Weather Uniform，是為解決傳統尼龍料容易著火而應運而生的型號，構造它們的主物料Nomex既具阻燃效能，亦有一定程度上的防化學物及輻射性能，直至今時今日仍然服役於美國空軍和海軍，官方供應商為Alpha Industries，但THE REAL McCOY'S、HOUSTON等日牌均有推出復刻版本，各適其適。

一般人第一眼分辨MA-1和MA-2之法，都是透過領口位來區別，前者以羊毛橡筋呈現，後者則為領子，加上兩則口袋位置亦較高並車縫線外露，為肉眼上的最明顯不同。至於36P和45P制式基本相同，只是36/P更輕盈，45/P較厚重（阻燃效能亦較強）。而《壯志凌雲：獨行俠》戲中，Tom Cruise所穿的MA-2明顯較單薄，應屬CWU-36P型號。