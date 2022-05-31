友坂理惠自家日製品牌My weakness開賣　結合日式簡約與知性美學

《金田一少年之事件簿》昔日人氣女主角友坂理惠自早前為Tomo Koizumi當模特兒行Show後，不但再度成為大眾焦點，就連其自家品牌My weakness亦同樣備受關注。



雖然My weakness年資很輕，上年2021年才正式面世，但友坂理惠的時裝觸覺在日本時尚業界向來備受推崇，在其監修設計及堅持日本製的精緻造工下，品牌在短短時間內已建立一定聲勢。而最新SS22季度亦經已由即日起至6月5日接受公開預定，賣完即止，貴精不貴多。

友坂理惠親自上陣做Model。（My weakness）

Fluffy Sweat短袖衞衣是今季主打作品。（My weakness）

+ 19

My weakness乃是一個集日系簡約與知性美於一身的女生品牌，服飾設計不會有Gucci般的雕龍砌鳯，亦不見Balenciaga的前衞偏鋒。每件服飾都以設計簡單見長，灑脫利落相對闊身剪裁，容易配襯外，亦四季襟興，人氣產品包括Stripe Over Shirt、Pullover Knit、Fluffy Sweat短袖衞衣及洗水牛仔褲等等，價錢由¥15,400至¥29,700不等，於這個稍有名氣的品牌便動輒加價之時代，數百至二千港元這個價錢無疑是十分抵玩。

軍綠Back Satin Work Shirt。（My weakness）

Back Satin Work Shirt採用正宗軍服所使用的緞面編織材質製造。（My weakness）

軍恤下襬衫尾位置外露出軍綠色鬚線兩條，是一大精髓。（My weakness）

新季芸芸服飾之中，如要挑選一件最能彰顯My weakness工藝價值之作，軍綠Back Satin Work Shirt最是值得推薦。不單因為它採用正宗軍服所使用的緞面編織材質製造，更重要是保留了舊時代製方工藝的珍貴價值，只見這件軍恤的下襬衫尾位置外露出軍綠色鬚線兩條，這絕非車衣職人的疏忽大意，而是用古織機車縫的獨有細節。

PHERROW'S的恤衫出品，留意兩側衫尾鎖鍊車收尾。（PHERROW'S）

PHERROW'S恤衫出品。（TAKE5 ）

這條鬚線正確名稱為鎖鍊車收尾，是為老式鎖鏈車織機，在完成車縫後一個獨有的特色，普羅大眾或許不曾知曉，但對於古着與美式復古發燒友而言，卻是尊貴象徵，事關唯古織機製作出來的衣服，才會出現鎖鍊車收尾，定價亦會比一般服飾為高。平常只會在古着真品、THE REAL McCOY'S、PHERROW'S、Studio D'ARTISAN這些日本復古大牌出品上出現，現在My weakness如此一個年輕品牌卻竟然以古織機造出具鎖鍊車收尾的精品，既足證品牌不惜工本認真製作，也表現友坂理惠非凡時裝知識和品味。