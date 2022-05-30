【Levi's 501】一條牛仔褲穿足一整年　如同日記般紀錄生活日常

疫情下日生常活進入新常態，牛仔褲產品面對前所未有的挑戰。



雖然如此，但仍有不少忠實「牛」粉堅定不移，每天與牛仔褲為伴，務求穿出完完全全屬於自己記印的生活痕跡。



香港養牛不容易，每條參賽牛仔褲作品紀錄不同生活記印。（Levi's）

說到經典設計，501是不少牛迷的最愛，早前Levi's官方跟社交媒體粉絲群組合辦《養牛一年》比賽公布結果，參與者花上一年時間為自己原色501穿出自己的味道，為推廣養牛文化而努力。

以香港天氣與環境，並不是牛仔褲天堂，冬季時間不長，夏季又熱又焗，要一年日子只穿牛仔褲生活，汗水與沙塵，再加上疫情消毒衛生等種種問題，實在談何容易。不過某程度上，養牛如同宗教，一但「信奉」了，便全心全意堅信下去，成為他們的道路、真理與生命。

季軍Joe Tang的LVC47501（Levi's）

《養牛一年》比賽頭三名得獎者，各有不同穿牛方式，最後演繹出牛仔褲經生活洗禮後的獨有魅力。季軍得主Joe Tang在地盤工作，上班的風吹雨打、日曬兩淋，正好為LVC47501留下美滿的成果。由於他是以手洗清潔，所以褲腳位置仍保留原有深藍色，不過膝蓋與褲袋的色落與破爛，則完全記錄他的勞動成績表，加上手作修補，十分有型。

亞軍Samson Wong的LVC47501（Levi's）

而亞軍Samson Wong同樣是以LVC47501參賽，他沒有刻意不洗或手洗，經過無限次洗滌過程，令牛仔褲嚴重褪色，甚至貓鬚移位，想不到這份隨心為牛仔褲帶來驚喜，那好像紮染Tie-Dye般的效果，為傳統操牛添加新意。

冠軍Pat Lin的LVC54501（Levi's）

至於贏得冠軍的Pat Lin，看看他的LVC54501，由貓鬚至蜂巢的色落成績，就知他是擁有豐富操牛經驗的老手，他周詳地分為四個階段，一年間穿著頻率高達95%，每天穿10至13小時，蜂巢尤其出色，而後袋的手機印也倍添生活感。有些操牛的人從不洗褲，就算無疫情，基本衛生也相當重要，Pat Lin的褲經過四次機洗加六次浸洗，依然帶出完美自然的色落效果，不是工廠生產的洗水所能媲美，可見洗褲與操牛可並存。

獨一無二是養牛的重要樂趣，一種無法公式化去計算出結果的意外驚喜。