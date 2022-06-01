Chloe Woody Tote持續大熱　另類營銷法挑戰Hermès、CHANEL霸權？

【Chloe/ 手袋】新冠肺炎一疫可謂改變了全球時裝業界的格局與零售模式，簡單來說就是產品售價愈趨兩極化，貴的愈賣愈貴，平的持續更平，唯這樣生意才能穩定擴張，反觀那些定位「唔上唔落」的中價品牌，生意才是最捉襟見肘……



Chloe Woody Tote。（Chloe）

君不見強如Hermès、CHANEL、Patek Philippe與Rolex，其王牌Item定價基本上年年遞增，弄得每次宣告加價前夕，消費者們便排山倒海排隊搶購，二手交投市場也更趨興旺，可見對頂端奢華品牌而言，愈是拒人於千里之外，世人就愈是渴求似的，完美演繹出經濟學上炫耀性消費Conspicuous Consumption之要義。

Classic Handbag CF25早前由HKD $61,000加至HKD$68,200，加價HKD$7,200之多。(CHANEL)

2021年才面世，但Chloe Woody Tote目前已發展出極多款式版本了，長做長有。（Chloe）

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不過，這類位處頂端級別，忠實支持者每每以百萬計的超牌名牌，時尚圈內來來去去是那十數個，其他數以百計時裝單位要仿傚他們戰略，有事無事動輒加價，礙於品牌聲勢或Fanbase所限，也絕非一時三刻能學得來。不過所謂條條大馬通羅馬，既然未能將價錢推高「扮高傲」，那麼反其道而行地開發更多價錢親民的貼地Item「玩親民」，也不失為明智之舉，更不缺殺出成功新血路，Chloe目前大熱到不行的Woody Tote手袋系列，正是一個教科書一樣的案例。

今年5月品牌創意總監Gabriela Hearst更乘勝為Woody Tote開發出全新Nano Size尺寸。（Chloe）

Chloe Woody Tote年資很淺，2021年才面世，短短一年間卻發展至街知巷聞程度，無論是中環、銅鑼灣、尖沙咀甚至荔枝角，總有女生手抽系列其中一個款式在身，顏色配式選擇極具眾多。來到今年5月品牌創意總監Gabriela Hearst更為Woody Tote開發出全新Nano Size尺寸，迷你袖珍又能作斜孭袋使用，十分方便。

更重要是Chloe Woody Tote Nano性價比甚高，定價$4,700港幣，而平常一個正規Size Woody Tote價錢亦不過是8、9千港元左右，實在令很多年輕或消費力不強的女生看得心花怒放，買到不亦樂乎。要知道愛馬仕、愛奈兒、路易‧威登雖好，但動輒七萬、十數萬以至機十萬的Classic Flap或Brikin，能夠消費得起的人實在少數，縱然Chloe未算奢華世界最一線一名號，但好歹也是個風馳時裝界70年的法國高端名牌，既有上述超級大牌一半的虛榮感，新產品定價卻不過是它們的十分一甚至更少，七除八扣下，當真頗具投資價值，無怪橫掃中低價手袋市場。