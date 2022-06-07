防水波鞋7大推介　GORE-TEX版本Nike AJ1 、New Balance 574必敗

近期，香港又進入到潮濕的梅雨季節，連日的雷雨常讓波鞋裡外都濕透，溼答答的感覺難免影響到一整天的心情。



為此，COOL 編特別整理了近期推出的七款百搭「防水鞋」，入選的陣容包括 Nike、New Balance、Palladium 等品牌，保證一雙就能讓再也不用煩惱梅雨季時的穿搭，趕緊來看看有哪些選手吧！

7款百搭「防水鞋」推介【內含價錢】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 24

1. Palladium 橘標防水 TRAVEL LITE+系列

為因應梅雨季襲來，以防水軍靴為人所知的法國軍靴品牌 Palladium，推出最新的橘標防水 TRAVEL LITE+ 系列。打破一般軍靴很難穿脫的刻板印象，Palladium 橘標防水 TRAVEL LITE+ 搭載第二代 FAST LACING 快速綁帶系統，只需用單手就能調整鬆緊，另外鞋身採用永續再生纖維防水科技，忠於品牌環保的核心精神外，也具有十足的機能性。此外，本次 Palladium 橘標防水 TRAVEL LITE+ 還維持輕量與防磨的特性，不只外型帥氣，穿著性上也能在大雨之下，帶來舒適的穿著體驗。

2. Nike Air Force 1 GTX（DO2760-206/DO2760-220）

身為街頭經典的 Nike Air Force 1，在注入了 GORE-TEX 材質之後，瞬間就成為極端氣候也能讓人帥氣出門的機能鞋款。這回全新的 Nike Air Force 1 GTX 一共分為兩個配色，一款為抹茶綠搭配灰色區塊；另一款則為搶眼的亮橘色，輔以暗色系的咖啡色，兩款皆在展現機能感的同時，散發十足的潮流氣息，而鞋頭處特別標註 GORE-TEX 刺繡字樣，彰顯其防水身分。相信在 Nike Air Force 1 的百搭性與 GORE-TEX 絕佳的防水效果挹注下，此系列絕對是街頭潮人們，梅雨季入手的第一選擇。

3. ECCO 【MX驅動】系列

丹麥鞋履品牌 ECCO 再度釋出【MX驅動】，以越野摩托車輪胎紋路揉入鞋底設計，締造強而穩固的抓地力及穩定性。此款也沿用 ECCO 領先業界的「FLUIDFORM 一體成型製鞋科技」及輕盈彈力的PU鞋底材質，提供優良的回彈性及舒適感。不論是城市探險或登山類的輕量運動，都能使穿戴者的步伐穩健靈活，輕盈踏足戶外。

【MX驅動】系列在設計上推出兩款不同鞋面材質，其中透氣的織物款以同色系的織物鞋面，拼接出前衛的造型，網格設計可使雙足保持通風，而鞋帶部分則採用免繫快速扣，讓人在炎炎夏日也能暢快地自由行走。此外，織物款的黑色以 GORE-TEX 防水科技加持，100% 防水性使其就算在運動中，也不怕遇上偶陣雨，是款晴雨兩用的高機能防水鞋。

同場加映：ASICS新推NIHONZARU GTX防水波鞋 系列以燕麥奶色為主調柔和百搭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

4. New Balance 574 GORE-TEX

1988 年誕生的 574 絕對屬於 New Balance 眾多復古經典中的一大代表，尤其在 NB 亞太代言人 IU(李之恩)的上腳加持之下，New Balance 574 再度吸引住潮人們的目光，圓潤又具有復古氣息的鞋身輪廓，更深受女性朋友們的喜愛。而在 New Balance 574 被列入今年品牌盛事 Grey Day 的陣容之後，也代表了它的崇高地位，這回推出機能風的 GORE-TEX 版本，不失街頭氛圍的情況下，增加了防水效果，鞋面以白色妝點亮眼的黃色，凸顯優雅氣質之餘展現科技感，上頭特別標明 GORE-TEX 科技，呼應其材質運用，又是一款百搭又實穿的鞋款。

5. Bee Line x Timberland Solar Ridge 防水健行鞋

由潮流巨頭 Pharrell Williams 所創立的 Billionaire Boys Club 旗下品牌 Bee Line，這回與經典戶外品牌 Timberland 二度攜手帶來山系主題的聯名系列。GreenStride™ Solar Ridge Hiker 採用 GreenStride™ 舒適中底，由 75% 的甘蔗與天然橡膠製成的可再生材料製成，鞋墊部分則使用 70% 的生物基材質。鞋面選擇了具備卓越防水性能的 GORE-TEX 面料，同時於鞋頭及鞋跟部位搭載由攀岩級橡膠製成的保護性防踢緩衝。色系上，運用大地色與沉穩的深藍與魔幻紫，不僅體現了戶外氣息，也在搭配上增添許多亮點。

6. Under Armour HOVR Infinite 3 Storm

這幾年 Under Armour 接連開發了許多科技面料，除了劃時代中底科技 UA Flow 之外，也於去年公佈擁有防潑水及卓越透氣效能的科技面料「UA STORM」。Under Armour HOVR Infinite 3 Storm 搭載了防潑水「UA STORM」，中底則是使用招牌的 HOVR 科技，提供雨天舒適的穿著感受。此外，鞋面上還特別輔以 TPU 薄膜覆蓋，加強了整體防水效果，全白點綴沁涼水藍的色系搭配，讓喜愛日常穿著跑鞋的朋友們，不論是炎炎夏日或是梅雨季節都能輕鬆完成一整天的穿搭。

7. Air Jordan 1 GORE-TEX Element

與 Air Force 1 相同，Air Jordan 1 GORE-TEX 同樣是經典與機能科技碰撞出的絢爛火花，詮釋萬年不敗的街頭風格，也在日常穿著上更加適應各種場合。本次全新的 Air Jordan 1 GORE-TEX 承襲了經典的鞋身線條，鞋面材質以絲滑磨砂絨皮勾勒出不凡質感，體現出色系上的獨特魅力，不論在搭配性上或是防水機能上的無懈可擊。

延伸閱讀：

倒勾鞋王重磅回歸！Travis Scott x Nike 全新聯名系列台灣販售資訊釋出，鞋頭們荷包注意了！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】