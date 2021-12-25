嚴選14款防水機能斜背包　WTAPS、SUPREME打造山系、City Boy風格

戶外活動除了專業背包時總少不了一個隨身攜帶的機能風小包，不僅防水耐用，也能讓你第一時間找到最重要的隨身物品。現今的機能風小包也設計得格外帥氣，除了在戶外活動外，也能為日常穿搭增添更多風格。
文：Amber Chiu、Wenting Zheng（GQ Taiwan）
GQ 為你精選出 14 款戶外防水小包，從迷你機能風斜背包跨款到郵差包，快來為自己選購一款不管是 hiking 還是露營都實用方便的帥氣小包吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ Shopping Guide】戶外活動方便又有型！精選 14 款防水機能小包，尼龍材質下雨也不擔心！】