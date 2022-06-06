山系涼鞋新貴rig footwear　王牌MGUU集高緩震及抗菌防臭於一身

近年夏天，男女潮流人若著厭了波鞋，通常第一選擇應非山系涼鞋莫屬，可惜本地市場供應有限，來來去去，只有Keen、Teva、SUICOKE那幾個大戶，若想再另類一些，可選High Fashion名牌，但定價接近一萬，買得起也不見得捨得穿來攀山涉水，又即使捨得，其功能性真的出類拔萃嗎？那不得而知了。



幸好本地選物店432Hz，向來擅長從世界各地（特別是日本），搜羅一系列特別服裝單位，這些品牌未必個個街知巷聞，卻定必造工出眾並具有設計特色，每每為千篇一律的潮流市場增添新意。最新項目，就是將東瀛機能涼鞋單位rig footwear引進香港。

rig footwear於2019年才正式創立。（RIG FOOTWEAR）

自行開發出名曰FULL COMPRESSION EVA原創增厚中底，大大削減步行時所產生的衝擊力。（RIG FOOTWEAR）

或許大家對於rig footwear頗陌生，事實上它在2019年才正式創立，但短短數年間已在日本Urban Outdoor界掀起旋風。事關不同於大部份戶外品牌以歐美市場為依歸，rig footwear乃是針對亞洲人腳型與足弓特徵而設計的單位，既符合人體工學，也在舒適緩震處理方面很有心得，最引以自豪之處，乃是自行開發出FULL COMPRESSION EVA原創增厚中底，不但大大削減步行時所產生的衝擊力，更將雙腳在行走狀態時的血液循環速度，提升達兩倍之多，名乎其實的舒適鞋。

RIG FOOTWEAR黑色MGUU涼鞋 HKD $800。（RIG FOOTWEAR）

RIG FOOTWEAR墨綠色MGUU涼鞋 HKD $800。（RIG FOOTWEAR）

rig footwear目前重點鞋款，分別為MGUU、OGA、FLIPFLO、SLIDE，當中尤以MGUU最為有名，簡約流線型外觀，甚具日式簡約意味之餘，其穿搭可塑性同樣非常多元化，無論是休閒造型、街頭時裝抑或山系造型均入型入格，更重要絕非虛有其表，美觀的外形，亦當真兼具精良實用性。以上述FULL COMPRESSION EVA增厚中底作主軸，結合針對足弓承托的BAMBOO FOOT ARCH、固定鞋面索帶與鞋底的TOE HOOK SYSTEM鎖定系統，而鞋底面本身具有抗菌防臭效能的MAXIMUM CUSHION EVA鞋墊，再配備具有立體抓紋的超輕量外底結構，用以強化涼鞋防滑、抓地性能，確保MGUU在深山原野，抑或沼泥海灘，仍能大派用場。