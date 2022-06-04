美少女戰士30周年 | 聯乘Vans一網打盡男女市場　潮人都愛月野兔

【美少女戰士/ 聯乘】日本動漫在時尚潮流界的影響力愈來愈強，很多重量級聯乘項目誕生。



今年是《美少女戰士》30周年，這經典日本動漫，除了風靡日本香港外，在歐美也甚受追捧，最近跟Vans帶來一系列別注單品，設計極之有趣。



《美少女戰士》於1992年由漫畫家武內直子創作（Wikipedia）

《美少女戰士》於1992年由漫畫家武內直子創作，屬魔法少女漫畫的先驅，漫畫大受歡迎後再衍生出動畫、真人版電視劇、舞台劇、電子遊戲等，風靡全球。

因Vaporwave潮流，令《美少女戰士》受到動漫迷以外的人所注目。（Wikipedia）

數年前，Vaporwave潮流掘起，令到80、90年代用色大膽的美學設計大行其道，間接令《美少女戰士》突破動漫框框，走進音樂、潮流等不同界別。

Vans聯乘《美少女戰士》系列（Vans）

今年是《美少女戰士》漫畫面世30周年大日子，相關慶祝聯乘項目陸續有來，最新是跟Vans的合作，由月野兔與她的水手服美少女戰士戰友，到安迪米奧王子和黑貓露娜，以至銀河系等元素放進別注設計之中，既有色彩繽紛的Authentic、Sk8-Hi、Slip-On、Old Skool等鞋款，又有跟滑板好手Lizzie Armanto三方聯乘的黑白Monotone鞋款；此外，系列還有T-Shirt、Hoodie、Cap帽、背囊等單品，一網打盡男女與童裝，可見喜愛《美少女戰士》的人不論性別與年紀。

Vans跟滑板好手Lizzie Armanto三方聯乘的黑白Monotone《美少女戰士》系列（Vans）

這幾年來，也有不少《美少女戰士》相關的聯乘，現在回帶重溫一下：