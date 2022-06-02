怪奇物語Winona Ryder再現Marc Jacobs　三度接拍廣告風格大不同

【怪奇物語/ Winona Ryder/ Johnny Depp】今日最人氣熱話，一定非Johnny Depp誹謗官司勝訴，看見前妻Amber Heard庭上宣判落敗時的雙眼水汪汪表情，一定令Johnny粉絲定必大呼過癮，而兩位曾先後公開力撐Johnny Depp為人的舊愛Kate Moss與Winona Ryder，更加百般滋味在心頭，風騷到立即為Aigner及Marc Jacobs做Model拍廣告。



自Johnny Depp爆出家暴醜聞，Winona Ryder一直力撐舊愛。（Johnny and Winona）

雖然拍攝大牌廣告並非一朝一日，而是老早就拍攝製定好的認真事，但有趣的是，Kate Moss為德國品牌Aigner及Winona Ryder幫Marc Jacobs拍的最新廣告，均同樣於Johnny Depp與Amber Heard訴頌宣判前夕，才高調發布，縱有「抽水」之嫌，某程度上卻算是幫Johnny助威打氣，現在當真贏了官司，這些廣告自然更受Fans歡迎。

Marc Jacobs與Winona Ryder早在2003年便有合作。（Marc Jacobs）

2003年廣告風格清新活潑，走Winona年青時代的典型路線。（Marc Jacobs）

不過就算剔除Johnny Depp元素，年屆50歲的Winona Ryder最近也紅得很，《怪奇物語4》（Stranger Things 4）日前終於開播，戲中飾演神經質阿媽的她，自不然備受注。而事實上Marc Jacobs與Winona Ryder一直老友鬼鬼，今次經已是雙方第三度合作拍攝季度Campaign，三次風格也是大不同。第一次2003年風格清新活潑，走Winona年青時代的典型路線；第二次2015年，這位昔日玉女掌門人不但人到中年，更經歷過盜竊案之事業低潮，事過境遷再度合作，縱然青春不再，卻成功勾起Fans種種回憶，引起迴響。

最新一輯宣傳J Marc Shoulder Bag的廣告，Winona Ryder形象性感豔治得多了。（Marc Jacobs）

看上去《怪奇物語4》與故事中Joyce Byers的外形截然不同。（Marc Jacobs）

而來到最新一輯宣傳J Marc Shoulder Bag的廣告，Winona Ryder不但延續《怪奇物語4》故事內略帶癲喪形象，在廣告短片中披頭散髮，又狠狽徒手食蛋糕，更嘗試拋胸露腿，展現出性感又放蕩之意味，看上去當然與劇集中角色Joyce Byers的外型截然不同，反而有些似Courtney Love，帶點點Grunge意味，典型Marc Jacobs風韻。

最後，就讓我們一同回顧一下Winona Ryder與Johnny Depp，過去熱戀時期那些金童玉女般的珍貴照片吧：