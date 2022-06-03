帆布Tote Bag經典L.L.Bean 聯乘Journal Standard舊化效果超像真
撰文：黃沛鵬
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來到夏天，Tote Bag是良伴，容量夠大的同時，又不像背囊般焗到汗流浹背。
L.L.Bean的Bote Tote，無疑是最具代表性的Tote Bag，今年夏天更跟日牌Journal Standard聯乘，帶來布滿舊化歲月痕跡的「新」設計。
溫故知新，L.L. Bean於1944年推出「Ice Bag」袋款，用上24安士厚身帆布製成，用來盛載冰塊，高密度編織方法的帆布，令到冰塊即使遇熱溶化也不會漏水，十分實用。時至今日，名為Boat Tote的帆布袋已成L.L. Bean經典單品，並發展出四個不同尺碼，每次讀日本雜誌的「Made In USA」專題，例必包括這帆布袋。
L.L.Bean聯乘Journal Standard Boat Tote的設計細節：
Boat Tote因為面料夠厚質地夠堅韌，所以並不容易老化，日本選物店Journal Standard正是看中這一樣，跟L.L.Bean合作聯乘時製作出布滿舊化處月痕跡的帆布袋，迎合舊化潮流。
使用舊化Bote Tote穿搭造型示範：
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有些人喜歡到Vintage店購買二手Boat Tote，就是看中經過歲月洗禮後的帆布變得軟身和皺紋，白色主調泛黃、顏色部件則褪色，用起來別有一番風味，不過要呈現這種狀態，需要經過五至十年使用，才可達至這個效果，現在聯乘版本滿足到大家對舊化美學的追求，同時又做到殘而不破，襯上一對舊化Nike Dunk或Converse，絕對是Perfect Match。
至於別注版是35L容量的大碼，不論返工、出街，甚至郊遊露營都適合，今個夏天要有一（Tote）Bag。
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