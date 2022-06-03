ESPRIT進駐深水埗展示聯乘系列　跟環保咖啡店打造別注乳酪及意粉

雖然有人覺得深水埗熱潮已過，但其實該處好店、好Cafe依舊多的是，只要擅於發揮地方特色及場地空間，與各大創意單位策動聯乘合作，該區叫人驚喜的潛力可謂無窮無盡。



雨像服裝品牌ESPRIT已與深水埗環保咖啡店LOOP KULTURE合作，打造期間限定Cafe：ESPRIT Block Party，為新鮮出爐的Esprit × Rest & Recreation聯乘系列造勢。



ESPRIT Block Party期間限定正式啟動。（ESPRIT）

Esprit × Rest & Recreation聯乘系列同步宣告開賣。（ESPRIT）

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Rest & Recreation是韓國潮流大牌fleamadonna的支線系列，主打韓風大流行的Newtro美學，擅長以當代時裝觀點去重塑懷舊服裝元素，深受當地年輕一代歡迎。在與Esprit合作首波系列之中，Rest & Recreation主理人Kim Ji-eun以1980至90年代服飾作靈感，將當年大流行的美式Old Scool運動元素，以獨到方式重燃起來。舒服的物料，休閒的剪裁持續保留，卻換上Rest & Recreation自成一派的鮮艷用色、Color Blocking，結合ESPRIT街知巷聞招牌大Logo，散發出來的型格，不比Aimé Leon Dore遜色。

LOOP KULTURE位處深水埗鴨寮街。（ESPRIT）

ESPRIT Block Party期間限定內，擺滿ESPRIT精選回來的歷年懷舊海報。（ESPRIT）

Esprit × Rest & Recreation系列的最新服飾大作，亦會在Pop-up內開售。（ESPRIT）

在可持續時裝Sustainable Fashion遍地開花的世代下，Esprit向來是業界推動循環時尚最出錢出力的其中一個，早在90年代初期環保時裝概念尚未堀起時，品牌已先知先覺推出首個以100%有機棉製造服飾的環保系列，為業開開創先河。今次之所以邀請深水埗咖啡店Loop Kulture合作，開設ESPRIT Block Party Pop-up，正是看準Loop Kulture致力宏揚可持續發展和升級再造文化的營運宗旨，因此一拍即合，啟動這個由即日起至6月12日的潮流項目。

LOOP KULTURE特別為ESPRIT Block Party打造的ESPRIT主題顏色乳酪。（ESPRIT）

煙三文魚青醬扁意粉。（ESPRIT）

ESPRIT Block Party期間限定內，擺滿LOOP KULTURE細心挑選的木製家具陳設和多肉植物，配合ESPRIT精選回來的歷年品牌懷舊海報，交織一起甚有格調，用來「打卡」最適合不過，此外Esprit × Rest & Recreation系列的最新服飾大作，亦將會全部傾注Pop-up內開售，中性簡約運動時裝作主調，男女老少皆宜。至於LOOP KULTURE方面，為隆重其事今次ESPRIT Block Party，更特意製作出六款清新特飲及兩款美食，包括採用ESPRIT主題顏色製成的乳酪，以及煙三文魚青醬扁意粉，既美味可口，又具有視覺衝擊，絕對是未來數天假期最佳去處。