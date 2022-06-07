Supreme聯乘The North Face新季開賣　花卉圖案也不及綠帽有型？

Supreme與The North Face一年兩季聯乘系列，其SS22第二擊單品將於6月9號正式開賣。



或許有人會覺得兩大品牌的合作早已呈公式化，千篇一律似的，但只要仔細觀察，便會發現每次總有新驚喜。



最新一輪Supreme × The North Face星期四6月9號正式開賣。（Supreme）

印象派Floral Print圖騰十分搶眼。（Supreme）

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今次全新聯乘系列以Floral Print、綠、黑和白4色作為主打，涵蓋衫褲鞋袋帽產品，當中最矚目單品，首推Trekking Convertible Jacket及Trekking Convertible Pants。雖然山系大褸屬每季Supreme聯乘The North Face的常規設計，但今次的確有其獨特賣點，並非那些Camp味極濃的印象派Floral Print圖騰，而是它隱藏的解構主義理念。

每件Trekking Convertible Jacket都能夠組合、拆解成3種形式。（Supreme）

Trekking Convertible Pants原理同樣，褲子可組裝、拆解成長、中、短褲3種形式，定價$228美元。（Supreme）

彩Print Supreme大褸一向大有市場，近年最經典設計，首推FW17這枚雪山實況照版本。（Supreme）

今乘Trekking Convertible Jacket能夠組合、拆解成3種形式：本身是外套，亦可把帽子及手前臂衣袖拆除，變為恤衫；進一步將手袖位全面解除的話，則會變裝成Utility Vest。每個接駁位置都由拉鏈連接而成，組裝或拆解過程均簡易快捷，用家能按照天氣變化或打扮喜好，將衣服自由變化成理想形態，一物三用的定價才$398美元（約$3,122港元），照理推斷就算要硬食水貨炒價，價錢也不會太貴。

棉質運動衞衣及長褲都是主打作，但其實這樣生硬地將腰果花圖案印在服飾上面，好像有點不倫不類。（Supreme）

The North Face乘Supreme別注版EQBC Slide。（Supreme）

配件方面，在機能涼鞋近年人氣愈見強勁之際，The North Face常規版EQBC Slide平時已然追求者眾，今次與Supreme合作別注則大玩虛榮，將Supreme商標印在尼龍索帶之上，鞋側上方亦縫有搶眼小紅旗，EQBC Slide乃是採用防撕裂尼龍和網布混紡面料製造，水陸兩用，具抓地、耐磨、防滑、速乾性能，而尼龍索帶亦有可調節鬆緊裝置，性能卓著。

（Supreme）

至於尼龍防水帽子同樣大玩索帶調控功能，Cap帽索帶位設定在後方，Class V Brimmer Hat則設置在帽子底部，當中尤以綠色至醒目醍神，若不怕戴綠帽，其實當真超有型。