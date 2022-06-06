2022夏日男士髮型推薦：俐落油頭、Yuppie濕短髮、韓式泰迪熊捲髮

不同於以往的男士髮型，只有簡單短髮沒有特別造型過，近幾年來受到韓風影響，台灣潮流男星 E.So 瘦子、周湯豪、謝坤達…的外型也越來越有特色了；隨著夏季的到來天氣越來越濕悶，怕熱的你也受不了了嗎？



趕緊挑選一款適合自己的 Look 出門找髮型師改造吧！

５款夏日潮男髮型推薦，不論是超短的寸頭、局部留長的油頭、還是帶點貴氣的韓式捲髮總有一款適合你！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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周湯豪-清爽寸頭

想要涼爽一夏，最快速有型的髮型就選「清爽寸頭」，代表台灣男星周湯豪，寸頭不但洗頭快速出門也不用抓頭髮，戴頂帽子簡單好看就是女孩們最喜歡的俐落感，也推薦給油性髮質的男士，在這悶熱的天氣一整天下來，只要保持乾淨就是受歡迎的 Look！

E.so 瘦子-俐落油頭

E.so 瘦子的招牌髮型「俐落油頭」，推薦給想要呈現成熟風味的男士們，帶有一定長度的寸頭全部向上梳理乾淨，露出乾淨的額頭更顯得落落大方，搭配西裝穿搭紳士有型，穿著休閒服飾也不會有衝突感，反而有種衝突美感。

林柏宏-雅痞濕短髮

前陣子出席 PRADA 限定店活動的林柏宏，穿著復古西裝配短褲混搭休閒 Look，呈現出創意雅痞風形象，備受矚目的「濕短髮」新造型，兩側都露出一半性感鬢角，給人一種壞男孩的感覺！頭頂髮絲隨性抓出自然線條感，可以露出額頭顯清爽，也能垂下些微瀏海修飾臉型，是一款塑造能力強大的髮型。

同場加映：春夏7款男士髮型推薦 韓系紋理捲髮、逗點瀏海、丹迪頭修飾輪廓（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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謝坤達-野性狼尾頭

永遠的偶像謝坤達一席「野性狼尾頭」造型，推薦給喜歡中長髮的男士嘗試看看，充滿個性的不規則微捲劉海，呈現出一種貴族王子氣息氛圍，最重要的是頸部的髮尾設計，像狼尾巴一樣有層次的自然垂墜，搭配襯衫、棒球外套或白 T 都很有型唷！跟著偶像走準沒錯。

劉以豪-韓式泰迪捲C彎瀏海

一直以來都走韓風髮型的劉以豪，也跟上《社內相親》男主角安孝燮的「C 彎瀏海」，不同的是劉以豪的瀏海較短，露出大部分額頭和一對濃眉顯得格外可愛，靠近後頸的位置向上推短，留下頂部大量髮絲燙成「韓式泰迪捲髮」，可以讓髮量有瞬間倍增的感覺。

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