FILA大戰Lacoste誰更矚目？　FACETASM、A.P.C各自表述網球時裝觀

【聯乘】時裝老字號要屹立不搖，除了要打造出自此一家的獨門經典設計外，懂得歷久彌新，適時搞搞新意思去開拓年輕消費群，也是至關重要。而論年輕化又Make Noise之最快、靚、正手段，策動聯乘合作往往是最有效不二法門。



Lacoste × A.P.C.系列近日正式開售。（Lacoste）

無獨有偶，FILA × FACETASM別注亦於近日登場打對台。（FILA）

就好像Lacoste及FILA這兩大經典網球服品牌，最近各自推出了最新聯乘項目，原理雖然一樣，但基於合作單位不同，所展現出來的風格可謂南轅北轍，未知閣下又更喜歡哪個系列？

正是Lacoste與渡邊純彌的先知先覺，於SS05季度開發Junya Watanabe MAN × Lacoste別注。（GRAILED）

作為發明Polo Shirt的傳奇品牌，Lacoste可謂是首批將運動網移植地時裝世界之先頭部隊，經過這麼多年的苦心經營，Polo Shirt早已不止活躍於網球、馬球運動（這當然拜Ralph Lauren所賜）及古着領域，即便在高級時裝界別，Polo Shirt和Lacoste同樣是不可或缺重要元素。事關在2004年那個High Fashion世界仍然對Collaboration持觀望態度的歲月裡，正是Lacoste與渡邊純彌的先知先覺，於SS05季度開發出Junya Watanabe MAN × Lacoste別注，改寫業界譜系。

Patchwork形式打造成Polo超有型。（Lacoste）

（Lacoste）

時至近代，Lacoste玩聯乘的功力已達爐火純青，任你是估到的Supreme、sacai，抑或是估你唔到的Minecraft、Chinatown Market，這個法國老牌早已與之「有一手」，大獲好評。最新合作，便找回法國同胞A.P.C.合作，開啟A.P.C主理人Jean Touitou提案的「INTERACTION #14」第14回聯乘項目。

將Lacoste鱷魚Logo與A.P.C.字樣商標串連一起，概念既幽默巧妙。（Lacoste）

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兩大擅長走法式簡約和法式休閒的單位結合一起，縱然依舊簡約又休閒，卻始終有意外驚喜。將Lacoste鱷魚Logo與A.P.C.字樣商標串連一起，概念既幽默巧妙，注入大布袋之中，鮮明實用，以Patchwork形式打造成Polo，更將古着重組工藝與法式休閒發揮得妙到毫巔，法國人的服裝觀就是別樹一幟。

舊版元祖FILA Björn Borg系列。（FILA）

至於源自意大利的FILA，雖然不是以網球背景起家，但同樣與這項運動淵源甚廣，品牌之所以堀起，正正是於70年代，成功簽下一代網球名將Björn Borg，FILA當年為他設計的簽名系列，至今已被古着愛好者奉為經典，亦不時推出致敬復刻版，大受旺場。

落合宏理。（繊研新聞）

FILA × FACETASM。（FILA）

而與Lacoste所不同的是，今次FILA最新Collaboration，給人的形象卻與一貫的FILA截然不同，事關今次受邀合作單位，正正是落合宏理的FACETASM。表面上今次FILA × FACETASM別注，依是以Björn Borg的傳奇比賽服飾打扮作為基調，然而落合宏理是位反叛又不按常理出牌的解構主義高手，要他因循原著稍作更改，絕非他的Style，唯有大刀闊斧的破舊立新，才是其作風。沒法子，看來每位師從川久保玲COMME des GARÇONS的日本設計師，骨子裡注定會隱藏着這股英雄本色。

經典條子被改裝成千變萬化之形象。（FILA）

（FILA）

有些條紋元素更以「斬件」一半的方式呈現。（FILA）

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因此舊FILA Björn Borg系列常見的簽名式條子元素，在FILA × FACETASM聯乘裡並沒有單單應用在網球服之上，而在西裝、工裝外套、連身裙和闊裙都可以看到其蹤影，有些條紋更玩味得以「斬件」一半的方式呈現，別具視覺震撼，外行人第一次見到或許覺得「騎呢」，但這種偏鋒的我行我素，才是日本街頭時裝的當代精髓。所以法式休閒與東洋前衞之間，誰才是你杯茶，委實各花入各眼。