Nike N7 3款環保慈善波鞋將登場　設計採北美傳統緞帶及編織工藝

以北美原住民的部落文化為概念，並使用易洛魁人「七代哲學」命名的 Nike N7 系列即將再度登場，七代哲學所要表達的即為「我們今天做出的決定應該在未來七代人中創造一個可持續發展的世界」，以此生生不息的永續概念作為發想。



2007 年 Nike 開始以部落文化為靈感推出主題裝備，並於 2009 年進一步成立 N7 基金會，以更有系統的方式去幫助當地原住民青少年。Nike N7 基金會旨在將美洲原住民和原住民青年連結於各項體育活動與計劃，基金會在 2022 財政年度為 13 個組織提供了總計 625,00 美元的捐款，而在 2009 年至 2021 年間，也已經投入超過 800 萬美元並資助 270 個社區與組織。

2022夏季3款N7系列波鞋一覽。【內含售價】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

2022 夏季的 N7 系列受到北方地區的影響，並繼續探索籃球對原住民的文化意義，以北美原住民的傳統編織工藝，結合部落女性在儀式或其他重要活動中所穿著的緞帶裙為靈感，推出 Kyrie Low 5、Free Crater Trail Moc 與 Air Max 95 三雙鞋款以及系列服飾。三雙主題鞋款皆以褐色為主體，並搭配仿鞣皮革以及紫紅色的渲染紋路。

Nike Kyrie Low 5

Kyrie Low 5 在鞋身側面配上的湖水綠的 Swoosh，鞋帶以及內側前端的 Mini Swoosh 則使用了淺黃色作為亮點，鞋舌上寫有 HELA 以及 Standing Rock 等字樣，HELA 為 Kyrie 於 2018 年獲得的 Lakota 拉科塔族的名字，其意義為 Little Mountain； Standing Rock 則代表 Kyrie Irving 已故母親身為立岩蘇部落的登記成員。

Nike Free Crater Trail Moc

Free Crater Trail Moc 的鞋身以莫卡辛鞋（Moccasin）為概念，並配上以 Nike Grind 製成的 Free Run Trail 外底，打造出休閒感十足的戶外氛圍。

同場加映：嚴選6款熱門復古波鞋 Nike、New Balance、ASICS、Reebok超百搭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

Nike Air Max 95

Air Max 95 將其以肋骨為靈感的鞋帶孔以不同的色彩呈現，並採用編織手法融入以肌肉紋理為概念的鞋身中。

2022 年夏季 N7 系列將於 6 月 21 日在北美和加拿大的部分 Nike 與 Hibbett 店面以及 Nike.com 上推出。

【本文獲「勘履者」授權轉載。】