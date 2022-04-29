NBA球星八村塁Air Jordan 36 SE波鞋曝光　浮世繪元素東洋味十足

華盛頓巫師隊的日本球星八村 塁或許又有新鞋要出了，繼之前看過 Air Jordan 8 與 Jordan Series .01 後，品牌也沒放過實戰市場，近日八村 塁版本的 Air Jordan XXXVI SE 商品照曝光，滿滿的細節加上特殊鞋盒，不知道有沒有機會直接問鼎年度最佳 Air Jordan 36 代呢？



Air Jordan XXXVI SE 八村 塁承襲著「黑侍」這個主題，設計語言與先前看到的 Air Jordan 8 與 Jordan Series .01 相同，帶入了浮世繪風格，並且都有著「黑侍」字樣，呼應著八村 塁的混血背景以及自稱「Black Samurai」的稱號，另外鞋舌等處還有著八村 塁專屬、類似於漢字八的標誌，鞋盒也以八村 塁本人繪畫呈現，可說是一雙細節點滿的實戰鞋。

這邊特別要提的是，過去 Air Jordan XXXVI 亞洲版許多配色都改成實心膠底，這回的 Air Jordan XXXVI SE 八村 塁可是採用了半透明膠底。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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其實早在 Air Jordan XXXVI 剛問世之際，品牌就介紹過 Air Jordan XXXVI 八村 塁 PE，而照過去的例子，八村 塁鞋款多採用區域限定，目前官方尚未有「黑侍」主題的發售消息，先前傳出會於 3 月份發售的 Air Jordan 8 也沒如期問世，不過外電報導消息，36 代有計劃於今年發售，型號 DO2494-260，詳細時間未知，希望屆時有興趣的朋友都可以順利入手。

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