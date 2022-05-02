MIZUNO新款波鞋以猿、蛙、鶴為靈感　物料、配色與動物特質相呼應

前幾個月 MIZUNO 美津濃用日本道地關東煮、清酒、蕎麥麵做出的三雙鞋，特殊主題搭上日式風格獲得相當好迴響。找到流量密碼之後，MIZUNO SPORTSTYLE 接續用日本三種動物推出新作，相較於飲食系列鞋款風格皆是復古為導向，這回則是以 SKYMEDAL、WAVE RIDER 10、WAVE RIDER 1 S 為首呈現街頭個性派。



三雙鞋款對應到的動物分別是 SKYMEDAL（猿）、WAVE RIDER 1 S（蛙）、WAVE RIDER 10（鶴），MIZUNO 精心安排日本特有動物，丹頂鶴、日本樹蛙、日本獼猴都十足體現日本象徵，同時日本萬物皆有靈的民俗信仰更賦予日本動物系列更多禪味。上回我們提到內斂正是東瀛美學魅力之處，這邊又再驗證一次，MIZUNO 並沒有大肆將動物圖案印在鞋面，而是用球鞋上少見的特殊材料呼應動物們的特質。

一覽 MIZUNO 3款 SPORTSTYLE 日本動物系列波鞋（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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WAVE RIDER 10 如何化身為鶴

WAVE RIDER 10 鞋舌長毛猶如鳥禽絲滑柔順羽翼。MIZUNO 交叉運用相近及對比色調手法，讓配色帶有生命力並保持一貫乾淨俐落。

WAVE RIDER 1 S 如何變成蛙

WAVE RIDER 1 S 立體顆粒點出青蛙皮紋，但又不會過於寫實引起青蛙恐懼症，很是貼心。

SKY MEDAL 猿來如此

SKY MEDAL 結合搖粒絨與麂皮模仿猿猴毛皮觸感，最後用漢字點綴替動物系列寫下最佳註解，就算沒看勘履的介紹，也能從不同細節安排推敲出主題靈感。

MIZUNO SPORTSTYLE 日本動物系列的用心應該不用再多說什麼，從主題、材質、配色再到實穿性，都是滿滿誠意，尤其細心研究每雙鞋每個角度每個設計，更能體會到什麼叫日本設計。

MIZUNO SPORTSTYLE 日本動物系列

發售日期：4 月初

台幣定價：猿 SKYMEDAL NT$3,980（D1GA217701）；蛙 WAVE RIDER 1 S NT$3,680（D1GA218901）；鶴 WAVE RIDER 10 NT$4,280（D1GA219001）。



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