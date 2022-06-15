New Balance 2002R登山波鞋出新配色　鞋頭加強保護應付崎嶇山路

New Balance 旗下的市場寵兒 2002R 系列再有新配色「Hiking Boot Pack」亮相，這回跳脫系列的復刻感或街頭感，而是改走時下流行的 Outdoor 風格。



New Balance 2002R「Hiking Boot Pack」共有三款配色，系列設計靈感源自於登山靴（Hiking Boot），因此設計上可以見到一些登山元素，例如更多的皮革、較粗圓鞋帶、以及金屬樣式的鞋帶扣等。特別的是，2002R「Hiking Boot Pack」的楦頭處都有寫著「Toe Protect」字樣，應該是和登山靴一樣有在楦頭處加強保護措施。

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目前 New Balance 2002R「Hiking Boot Pack」尚未有發售消息，根據國外媒體報導，系列預期會在今年秋季問世，定價130美金（折合約1020港幣）。

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【本文獲「勘履者」授權轉載。】