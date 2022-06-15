The North Face│拿Tote Bag露營不是夢　究極116L容量山系超巨袋

【The North Face/ 戶外/ 露營/ 山系】哪怕近年潮流大熱「只夠袋鎖鏈」的迷你Nano Bag，但在機能性行先的Outdoor世界，一個包袋價值之高低，始終取決於其收納量大少而定。而The North Face所打造的Fieludens Gear Tote Bag，可謂集視覺和實用於一身，無論逛街、去沙難定Camping都大派用場。



The North Face Fieludens Gear Tote Bag。（Digital-Mountain）

Fieludens Gear Tote Bag輪廓可與BALENCIAGABazar Shopper XL有幾分相似。（Digital-Mountain）

The North Face傳奇袋款Base Camp Duffel。（Amazon）

Fieludens Gear Tote Bag可謂The North Face史上體積最龐大的Tote Bag類手袋，體積H 58.5 × W 75 × D 25cm，重量1,430g，結合116L深淵式收藏量，收納能力可算比The North Face傳奇包款Base Camp Duffel（95L）來得有過之而無不及，又比BALENCIAGA 2016年那些玩味「紅白藍膠袋」Bazar Shopper XL性能出眾得多。

Fieludens Gear Tote Bag設有黑色和軍綠兩色可供選擇，，售價￥18,700日元。（Digital-Mountain）

鋁製掛鉤另一作用，正是作為開瓶器來使用。（Digital-Mountain）

The North Face 116L究極級容量。（Digital-Mountain）

Fieludens Gear袋面料以混合900denier及600denier的再生polyester TPE物料製造，具備超凡防水與拉址能力，耐磨又耐用。而由於Tote Bag傳統結構向來不會有拉鏈，為防止袋內東西跌落遺失，Fieludens Gear袋中央兩端位置設置了鋁製掛鉤及織帶扣，用以鉤勒來固定手袋兩側形態，走動起來自然更加方便。另外該鋁製掛鉤尚有另一作用，正是作為開瓶器來使用，結合黑色和軍綠兩色可供選擇，完全切合到日本山系服飾的要求與美學品味，日本廣島知名戶外網店Digital-Mountain有售，售價￥18,700日圓（約$1,092港元）。