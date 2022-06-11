斷貨預告！adidas Yeezy拖鞋平價代替品　6色3D山巒紋路超級燒

adidas Yeezy Slide「椰子拖鞋」自推出就以顛覆傳統的設計獲得超高人氣，受到各界潮人的喜愛，可謂拖鞋大戰中的佼佼者，價格也被炒高好幾倍。



對於小資族來說，Yeezy拖鞋的價格比較不友善，而網絡上也有不少人推薦他牌拖鞋作為Yeezy平替。如今，adidas推出Adilette 22新款拖鞋，更有不少人指這雙是「真·Yeezy平替」！

據adidas官方的描述，全新Adilette 22以火星探索為靈感，這雙拖鞋的推出也旨在解答「太空中的拖鞋會長什麼樣」。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Adilette 22的設計再次顛覆了大眾的想象，整雙鞋佈滿3D打印製成的山巒紋路。鞋子的材質也更環保，除了使用了乙烯/EVA材質，還使用了甘蔗的植物材質，雨天穿出門也不用擔心，可以防水、防滑又舒適。

Adilette 22共有6款配色，分別是橄欖綠色、黃油色、橄欖綠黃油混色、深灰米白混色、深灰色和米色。adidas官方Adilette 22售價為USD 55，大約是港幣$430。不過，香港Adidas還未官宣發售詳情，有興趣入手這雙「爆款預警」拖鞋的朋友們可以持續留意最新消息哦！

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