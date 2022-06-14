Kanye West發炮指adidas抄襲　「合作後再出平民版」其實很平常？

那邊廂adidas數日前才提控Nike，指控它侵犯9項專利，這邊廂Kanye West卻突然「自己人打自己人」，個人IG怒罵adidas抄襲Yeezy系列，叫潮人吃盡花生。



Kanye West「自己人打自己人」，怒控adidas！（GettyImages）

出Post串爆adidas抄襲。（Ye）

話說Kanye West今日香港清晨時分突然IG帖文，內容直指adidas自家最新膠拖鞋鞋款Adilette 22，乃是抄襲自己與集團合作的Yeezy Slide拖鞋，更拉埋Kobe Bryant落水，指受到曼巴精神啟蒙，要克服恐懼，向這些公然抄襲行為說不，絕不應因為害怕失去巨額合同便選擇默不作聲，故現在高調發聲，聲討adidas CEO Kasper Rørsted，直指這雙Adilette 22代表著品牌掌權者對創意人的不尊重。

Yeezy Slide。（adidas）

adidas Adilette 22。（adidas）

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雖然Kanye West說的時候義憤填膺，未幾卻經已將相關貼文刪除，但事件已瞬即在潮流界發酵。觀乎adidas自家平民版（定價$459港元）Adilette 22，與Kanye West聯名打造的Yeezy Slide，無論在用料、用色和外觀結構上都具有相似之處，最大分別是Yeezy Slide具有顯眼鋸斷鞋底，Adilette 22則以3D打印製成山巒紋路鞋面，若要考證是否抄襲當真見仁見智，然而Kanye West近年與adidas漸行漸遠卻是不爭之實，除近來基本上不會著上adidas Yeezy鞋款服飾出席公開場合外，年初突然於個人IG發放一張Air Jordan Jumpman Logo的照片，亦定必觸動到三間牌神經。

JW Anderson × Converse 2018年攜手創作新鞋款Run Star Hike。（Converse）

JW Anderson × Converse Run Star Hike。（Converse）

2020年Converse平民版Run Star Hike。（Converse）

在走馬看花的時裝世界外，其實這種「合作出別注版之後，再出自家平民版」的案例時有發生，另一經典例子首推JW Anderson × Converse莫屬。2018年才開開心心一同攜手創作新鞋款Run Star Hike，大獲好評，誰不知到2020年卻神不知鬼不覺，推出自家平民版Run Star Hike，兩者外觀接近99%相似，JW Anderson知悉之後氣得死去活來，不但高調公開指責Converse，連帶雙方的合作系列亦無奈告終。可見在商業世界多麼殘酷：愛的反面就是恨，反轉豬肚就係屎。