插畫家長場雄登陸代官山 首度展出油畫作品 同場發售超限量產品
撰文：山本保玲
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【長場雄/ 插畫/ 展覽】說到日本插畫家，長場雄的人氣算是數一數二，他那簡約的生活化風格平易近人，再加上各方跨界聯乘，令受歡迎程度加倍。
日前，長場雄在東京代官山最新藝術空間Lurf MUSEUM舉行個展《Pink Nude》，除了展出作品外，專為展覽而設的主題產品，當然不可少。
《Pink Nude》將展出長場雄首個油畫新作，以及最新出版作品集《EXPRESS MORE WITH LESS》中作品為主題。作品是他一貫簡約筆觸，感覺很生活化，而重點當然是展場限定產品，T-Shirt、Tote Bag、咖啡杯、滑板等一應俱全，更設有超限量Box Set套裝，包括絲網版畫和作品集，雖然索價165,000日元（9,638.46港元），但只限量生產50份，忠實Fans一定會捧場。
長場雄《Pink Nude》展場限定產品全面睇：
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長場雄最新出版作品集《EXPRESS MORE WITH LESS》預覽：
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至於藝術空間Lurf MUSEUM，位於舊山手通沿線，距離代官山站約3 分鐘步行路程，設有 230 平方米的畫廊、Cafe和商品攤位，室內裝飾著30年代的Vintage丹麥家具，而Cafe供應手沖咖啡。
長場雄曾來港開展，擅以黑白二色及簡約線條勾勒人物，作品雖則簡潔卻極具時尚感，過去為時尚雜誌如《POPEYE》、《BRUTUS》、《GINZA》等畫插畫，而時尚品牌如Beams、CONVERSE、UNIQLO、Gregory、G-SHOCK等，甚至卡樂B、Casetify等不同範疇品牌，都曾與他合作聯乘，現按圖重溫長場雄聯乘設計：
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