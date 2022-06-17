父親節禮物｜LV男士銀包Top 10推介　款式大方耐看、卡位多容量大

LV銀包是許多人入手精品銀包的首選，除了經典的Monogram老花、棋盤格花紋還有許多簡約耐看的款式，使用的皮革種類也是相當豐富。



今天整理10款Louis Vuitton男士銀包，讓你輕鬆找到命定銀包！

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1.Multiple 黑色摺疊錢包（雙色壓花Taiga皮革）

Multiple銀包式LV男士銀包相當熱買的款式，不僅體積小巧還相當能裝，款式也是十分豐富。這款銀包設有5個信用卡夾層、2個隔層可裝紙幣和車票、2個側夾層可裝單據。

2.Multiple 摺疊錢包（灰色Aerogram牛皮）

3.MULTIPLE 摺疊錢包 （黑色Monogram Shadow小牛皮）

4.MULTIPLE 摺疊錢包 （Monogram帆布）

5.SLENDER 摺疊錢包 （黑色Epi皮革）

Slender銀包的信用卡夾層比Multiple 銀包來得多，共設有8個信用卡夾層和一個紙幣夾層，相當適合卡多且習慣將鈔票和散紙分開裝的朋友。

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6. MARCO摺疊錢包 （黑色Damier Inifinite皮革）

Marco 銀包有著實用的正方形設計，是個鈔票散紙包。擁有4個信用卡夾層、2個紙幣內隔層、1個散紙格和1個側夾層可裝單據。

7. MARCO摺疊錢包 （Monogram帆布）

8. AMERIGO 錢包 （黑色Taïga牛皮）

Amerigo銀包是個以輕便為設計宗旨的錢包，和Marco銀包一樣是個鈔票散紙包，不同之處在於Americo銀包設有較多的信用卡隔層且為拉鍊散紙格。這款銀包共有8個信用卡夾層、1個紙幣隔層、 1個拉鏈散紙格、2個貼袋可裝證件和單據和一個可裝ID或相片的透明窗。

9. AMERIGO 錢包 （Damier Graphite塗層帆布）

10.袋裝萬用錢包（海軍藍Taïga牛皮）

這是一款長型多合一銀包，設有3個信用卡夾層、5個內口袋和1個外口袋。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：LV男士短夾精選10款 讓你輕鬆找到命定銀包！】