4款G-SHOCK行星系列農家橡樹改裝手錶　將取締成另一MoonSwatch？

還記得手錶周邊配件品牌IFL Watches和英國設計師Chris Alexander主理的The Dial Artist曾推出過一系列G-SHOCK GA-2100改錶嗎？最初雙方是將農家橡樹的錶圈以及刻度換上繽紛彩色，化身成「彩虹農家橡樹」一舉在市場上刮起一陣旋風。



近期IFL Watches再度與The Dial Artist攜手改造GA-2100手錶，發表名為CasiOak Celestial的新作，這系列融入兩個品牌先前改錶採用的繽紛色調、透明錶殼等元素，並額外融入「天體」這個主題，讓人不禁聯想到是不是有要和OMEGA x SWATCH Speedmaster MoonSwatch互別苗頭的味道。

CasiOak Celestial顧名思義是從太陽系的行星中獲得創作靈感，IFL Watches一口氣創作出太陽（Sol）、火星（Mars）、地球（Terra）和天王星（Uranus）等四款作品，它們依序用黃色、紅色、綠色與水藍色來代表。

CasiOak Celestial系列手錶以4大行星做創作靈感，一共有4款顏色選擇。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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這系列錶款延續IFL Watches x The Dial Artist先前開發的Jellyfish系列所採用的半透明樹脂錶殼搭配半透明橡膠錶帶，IFL Watches先是在錶圈的各種字樣填入代表不同行星的色彩，然後由The Dial Artist接手操刀繪製手錶面盤的不規則圖案，這些看起來隨機完成的手繪線條採用抗紫外線塗料，有點像是抽象畫的概念遮住了手錶面盤的一些資訊（如G-SHOCK Logo、防水200米字樣等），這些抽象線條以及時標都塗上與錶圈刻度相同的顏色，至於面盤本身還是維持黑色，用來襯托四款錶的四種彩色顯得恰到好處。

其實農家橡樹的面盤加上了這些寓意行星的色彩後多少會削弱一些讀時的清晰度，但由於這些色彩都是手工繪製的，猶如藝術品般賦予手錶強烈的人文溫度，加上它們都是限量發行，因此間接提升了手錶的收藏魅力。從會讓人有共鳴的創作主題、透明外觀、鮮明的面盤色彩，加上獨特性與稀有性等，都讓CasiOak Celestial一推出就大大吸引市場目光。

同場加映：G-SHOCK｜G-STEEL最輕薄手錶登場 5款B500不鏽鋼錶殼、面盤一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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目前IFL Watches官網顯示農家橡樹天體系列四款的限量數分別是：太陽（100只）、火星（100只）、地球（100只）和天王星（200只），其中地球款、天王星與火星款都已完售，四款錶的定價皆為HK$ 5,490，這價碼和MoonSwatch部分冷門款的炒價差不多，但是稀有性卻是完勝。甚至IFL Watches架上還放了一組四只的套錶，要價HK$ 21,960，結果套錶也是早早完售，看來這款錶又會是最近手錶玩家積極在網路上實戴分享的最新話題爆款了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：MoonSwatch出現勁敵！ G-SHOCK農家橡樹“行星系列”一開賣即刻秒殺】