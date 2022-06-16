Nike聯乘Kasina推出Air Max 1波鞋　以鴛鴦象徵和諧賀品牌25週年

今年 Nike Air Max Day 已經過去有兩個月了，不過市面上仍不時會冒出有趣的 Air Max 鞋款，前陣子就流傳了韓國品牌 Kasina 與 Nike Air Max 1 聯名的照片，早前官方正式確認消息，並且公佈了鞋款的設計理念以及發售資訊。



本次聯名的 Air Max 1，是為了紀念 Kasina 25 歲生日，以「Made To Be Together」為主題打造，在韓國的傳統婚姻中，新郎會準備鴨或鵝作為贈與新娘家人的禮物，後轉變成用一對木製鴛鴦代替 (稱為 Kireogi)，婚禮結束後這對木製鴛鴦會擺飾於新人家中，象徵夫妻之間的和諧，也因此設計上用「鴛鴦」這個元素貫穿整個主題。

Kasina x Nike Air Max 1波鞋細節一覽。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Kasina x Nike Air Max 1 共推出兩款配色，鞋面用麂皮、皮革、馬毛等材質組成，目前韓國已有些名人率先拿到鞋款，如饒舌歌手 Gaeko 就在 Instagram 放上了照片，推測鞋盒應該為親友限定。Kasina x Nike Air Max 1 已率先在 Kasina 官方通路發售。

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