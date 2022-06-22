英國古着再造刺繡恤衫品牌Pikol　獨一無二設計比Bode更快被炒殺

近年夏天，夏威夷恤衫（Aloha Shirt）定必大熱，由高端級別的LOUIS VUITTON、中價WACKO MARIA以至經濟實惠的Two Palms，全都甚受追捧。



不過較之鋪天蓋地100%花哩碌的夏老威，其實Embroidered Shirt或許才更值得投資，既相對少撞衫，亦更加斯文，「睇頭」卻過之而無不及。



Bode的出現，讓這類古典刺繡恤衫重新堀起。（solarmtp）

可是Bode的恤衫作品愈來愈貴了。（Bode）

當然這類古典風恤衫歷史源遠流長，並非今時今日才有的事物，但之所以能夠活躍當前時裝世界，主要是拜Emily Adams Bode所賜，是她的高瞻遠矚，以古布再造方式，結合點點當代美式街頭元素，使到糅合了古巴風情的Embroidered Shirt橫掃High、Street Fashion世界，連Zayn Malik和Harry Styles也爭住做Fans。

從官網所見，Pikol每款衣服只此一件，售完便沒有，因此很快Sold Out。（Pikol）

不過隨住Bode飛上枝頭，這個紐約品牌的出品也愈來愈貴，叫一般人再難以每季「進貢」購買。幸好這股古布再造復古恤衫風潮已起，就算不買Bode，新生代潛力單位同樣不缺。例如今次介紹的Pikol，正是很值得大家追隨的新興品牌，平均定價才二千港元左右，更重要是每款衣服職人限量製造，只此一件，售完便沒有了，稀有度明顯比Bode有過之而無不及。

刺繡成花奔圖案的恤衫叫人眼出一亮。（Pikol）

Pikol作品目前平均定價二千港元左右。（Pikol）

+ 2

Pikol來自英國，由英倫年輕職人Dan Branston親手縫製，他總會從各地的布料市場及Flea Market尋寶，搜羅各式各樣刺繡桌布、茶巾、掛毯、古董亞麻床單和毯子，繼而拆解，再重新車縫成衣服，據知很多舊布都有超過70年歷史，經過長年累用的Faded Sun或使用痕跡，散發出唯新布料所不能比擬的視覺和觸質。

拼布恤衫專從舊桌布和亞麻床單之中，挑選舊式卡通圖案，再與其他純色布塊縫合一起。（Pikol）

這種「留白」的藝術佈局令人心動。（Pikol）

從官方網店所見，Pikol古布恤料以Embroidered Shirt刺繡恤最多，古巴恤衫領口制式，再於布料上車縫Dan Branston親自構圖並縫製的刺繡，或刺繡成花奔、或刺繡出中華風燈籠或亭院景色，唯妙唯肖。而另一種制法的拼布恤衫，Dan則會從舊桌布和亞麻床單之中，挑選舊式卡通圖案，再與其他純色布塊縫合一起，一邊平白，一邊搶眼，這種「留白」的藝術佈局在繪畫時常有發生，現在應用在刺繡恤衫，使作品既潮流出采，卻沒有夏威夷恤衫的招搖浮誇。