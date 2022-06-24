嚴選22年5對Nike Air Jordan 1　Travis Scott聯乘以外還有好選擇

論近年討論度最高、人氣最火燙的球鞋，肯定非 Nike Dunk 系列莫屬，然而這股現象級的熱潮似乎順勢將另一雙造型相似卻大不相同的鞋款也推入了觀眾眼裡，那就是 Air Jordan 1！



這雙永不退流行、永遠不敗的經典神鞋，如今又再度成為鞋頭們重點收藏的鞋款之一，尤其是 AJ1 Low，近一兩年可說是人氣居高不下，因此，編輯為你各位盤點了 5 雙 2022 年中必收的 AJ1 鞋款，如果你也想加入 Jordan俱樂部，現在是最好的時機！

2022年5對必敗的 AJ1鞋款，部分將於7月及年底開賣，波鞋迷切勿錯過！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2022 必收球鞋推薦：

1. Air Jordan 1「Chicago」

經典、超經典、最經典！Air Jordan 1 最經典的 OG 配色「Chicago」據傳將在今年復刻，根據球鞋情報帳號 ＠sneakertrigger 所發布的圖片，我們可以看到材質上的調整，相比於我們所熟悉的版本，這雙以「Reimagined」命名的芝加哥 AJ1 使用了 Muslin 材質鞋舌和鞋帶，中底也做了氧化的效果，為的皆是營造更強烈的復古氣息，其他的配置皆和 OG 版本如出一徹，該鞋款據傳將在年底發售，各位請把銀彈準備好！

2. Air Jordan 1 Low OG「Mystic Navy」

即將正式發售的 Air Jordan 1 Low OG「Mystic Navy」亦是不容錯過的一雙鞋款，基於 AJ1 Low 居高不下的人氣，再加上和經典「Royal Blue」十分雷同的配色，同樣備受關注的「Mystic Navy」以黑色皮革為主要鞋身，並在鞋頭、大底、後跟等各處注入海軍藍配色，用最熟悉的樣貌來回應鞋頭們的期待，如果你是「Royal Blue」的愛好者，如果你是Jordan的資深鞋迷，這雙不敗說不過去吧！

3. Travis Scott x Air Jordan 1 Low「Reverse Mocha」

因演唱會事件而沉寂一時的 Travis Scott，日前帶著全新的聯名 Air Max 1 及 Air Trainer 1 重磅回歸，而繼該兩雙鞋款後，眾所期待的聯名 Air Jordan 1 Low「Reverse Mocha」也迎來了或將發售的消息。這雙 AJ1 Low 以 2019 年首度合作的「Mocha」配色進行翻轉，用棕色高級麂皮搭配米白色皮革，並在中底和倒勾 swoosh 注入復古氣息滿點的奶油配色，最後大家最愛的「Cactus Jack」logo 則以紅色刺繡呈現，整雙球鞋的細節絲毫不馬虎，據傳將在 7 月發售，喜歡的讀者們請持續關注相關報導！

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4. Air Jordan 1 Low OG「Bleached Coral」

採用 AJ1 經典配色「Black Toe」的配置，這雙 Air Jordan 1 Low OG「Bleached Coral」以黑、白色皮革為鞋身的基礎，鞋頭、鞋跟及護邊皆使用了麂皮材質並搭配令人愛不釋手的珊瑚粉色，仔細觀察的話還能發現，黑色皮革中藏有龜裂紋路的細節，實為一值得玩味之處，對於喜愛這雙粉嫩鞋款的讀者，它據傳會在 6 月進行發售，務必鎖定相關消息並把握機會！

5. Air Jordan 1 Low OG「UNC」

最後要介紹的是 Air Jordan 1 Low OG「UNC」，看到「UNC」就知道，Jordan Brand 再度以我們熟悉的籃球名校「北卡羅萊納大學」為靈感推出全新鞋款，標誌性的粉藍色分佈在大底、後跟及鞋舌標籤等各處，並採用上述提過的「Black Toe」配色配置，在鞋緣和 swoosh 注入黑色，整雙鞋看起來是否就像平價版的 Travis Scott x fragment design x AJ1 Low 呢？沒有買到或預算不足的讀者們不妨可以考慮這雙 AJ1 Low「UNC」！

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