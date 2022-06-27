COMME des GARÇONS聯乘Nike被遺忘球鞋　設計與Dunk竟是同根生？

作為Nike的最忠實盟友，川久保玲領軍的COMME des GARÇONS Homme Plus每次新季發佈，基本上都會與大剔牌合作，打造一對新別注球鞋，並穿在模特兒腳上行Runway Show展示。



不過日前於巴黎時裝周發表的COMME des GARÇONS Homme Plus SS23季Fashion Show上卻全然不見任何與Nike合作的作品，惹來「分手」疑雲。



COMME des GARÇONS Homme Plus SS23季以ANOTHER KIND OF PUNK為題，大玩小丑元素。（COMME des GARÇONS）

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不過，事後證實虛驚一場，事關Runway Show完結後COMME des GARÇONS Homme Plus已立即發表全新作品：Nike Terminator別注，在力捧Dunk這麼多年之後，終於來到與Dunk「本是同根生」的兄弟款式，這兩對球鞋的淵源，讀者們又了解多少？今次一於簡單回顧。

COMME des GARÇONS聯乘Nike Terminator。（w_t_s_1987）

Nike Terminator與Dunk、Air Jordan 1，同樣出自Peter Moore手筆，同樣發表自1985年，一律以籃球鞋作為它們的基調，然而三者命運各異……

作為Michael Jordan之簽名鞋款，AJ1具備性能較高的Air緩震系統，被Nike示為打進NBA級別的職業籃球鞋，在籃球之神加持下，AJ1自一出道而來便萬眾矚目，永恆不敗。反觀Dunk及Terminator，由於缺乏Air設置，打從一開始便將兩鞋設定成相對初階入門球鞋，主攻青年人市場，為宣傳Dunk，品牌於1985年球鞋面世之前，就計劃與NCAA全美大學生籃球聯賽中7隊傳統勁旅：即聖約翰、密西根、肯塔基、內華達大學、雪城、亞利桑納、愛荷華此7間大學合作，按球隊球衣設計出專屬Dunk High球鞋，被後世人捧為Dunk元祖OG。

聖約翰、密西根、肯塔基、內華達大學、雪城、亞利桑納、愛荷華此7間大學的Dunk與右下角代表喬治城大學的Terminator，聯合成就出'Be True To Your School'企劃。（w_t_s_1987）

可是世界原來不像你預期，讓Nike始料不及是，就在Dunk即將面世的1984年，喬治城大學Georgetown Hoyas籃球隊在John Thompson教練領導下，贏得全國錦標賽冠軍，加上John Thompson本身便是Nike籃球部技術顧問，各種誘因驅使下，Nike便「臨時臨急」為喬治城大學打造專屬籃球鞋，與前文所說的7間大學組成「Be True To Your School」企劃，推斷由於當時7色OG Dunk已製作成品，在加單無望情況之下，故唯有改派同時出道的Terminator上場，輪廓性能大致與Dunk相若，最大特點是鞋踭位置印有Nike特大字樣商標，如斯設定不同啟發了後來的Big Nike型號鞋款，灰 × 深藍Georgetown Hoyas配色，也成為了Terminator的OG色系。

1980年代Georgetown Hoyas籃球隊員著上Terminator作賽。（sneakerbardetroit）

遺憾過去Terminator始終半紅不黑。（Nike）

可惜比起AJ1與Dunk，Terminator星途實在崎嶇得多，AJ1一早爆紅，Dunk縱然在籃球市場影響力不大，但90年代初卻深受滑板愛好者重視，隨後更打進日本潮流市場，最終於2002年經Sandy Bodecker提案，開發出Dunk SB系列，自此改寫時裝潮流譜系。反觀Terminator，自1985年出道之初便猶如「二奶仔」一樣加入「Be True To Your School」系列中，形象格格不入，而後來的滑板鞋洪潮也鮮有觸及Terminator，久而久之便長期遠離主流大眾視線。

焦點鞋踭大Logo位置，以「左CDG，右NIKE」方式示人。（w_t_s_1987）

幸好人棄我取向來是川久保玲作風，正當世人買Dunk買到不亦樂乎之際，COMME des GARÇONS Homme Plus便捨易取難，為Terminator打造白色主調，電以紅、黑、藍3種配色別注，甚有80年代中期Old School味，至於焦點鞋踭大Logo位置，則為別改設為「左CDG，右NIKE」方式示人，簡而精，形象鮮明程度比Dunk有過之而無不及，將於2023年初正式登場。