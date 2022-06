Pharrell重塑千禧N.E.R.D設計　燈膽腦回潮　懷緬昔日BAPE紅迷彩

誰說往事只能回味?20年前的潮流歳月,不但歷歷在目,更可以起死回生,只要夠江湖地位就可以。



說的是Pharrell Williams,近日這位潮流天王再次出招,以自家音樂及潮流團隊N.E.R.D為主題,打造全新服裝項目。



N.E.R.D.(No-one Ever Really Dies)可謂80、90中輕生代潮流人的集體回憶,由Pharrell Williams及Chad Hugo領軍的音樂製作單位The Neptunes,聯合說唱歌手Shay共同組成,是2000年代人氣一時無倆的Hip Hop樂團,然而他們的發展也絕非全然順風順水。

就在二十年前,N.E.R.D推出首張個人團體專集《In Search Of...》,本來雄心壯志,面世後卻被一眾歐美樂評人批評得體無完膚,換着很多人定必感到氣餒,但以菲董為首的他們卻選擇屢敗屢戰,最終03年以The Neptunes名義發行的《The Neptunes Present... Clones》及04年N.E.R.D《Fly or Die》都大獲好評,揚眉吐氣,因此《In Search Of...》在Pharrell等人心目中具備非凡意義,既是他們開山之作,也象徵三子青春的友情歲月。

而N.E.R.D一大傳奇之處,是沒有「安守本份」,定格在音樂領域。透過Pharrell Williams潮流觸覺的高瞻遠矚,N.E.R.D很快便將影響力拓展至潮流服飾市場,既推出自家服飾,更懂得玩「埋堆」,連繫當時在亞洲當時得令BAPE之主理人NIGO,二人形影不離策動出多個合作項目。

Pharrell助NIGO開拓北美市場,讓他受到西方人認識,NIGO則為Pharrell拓展服裝業務,不但多次提案BAPE × N.E.R.D聯乘單品,更將當年新推出,最矚目的紅迷彩限定為Pharrell Williams專用色,因此雙方共同打造出來的別注,無論是BAPE STA還是Cap帽等,均以紅迷彩為主色調,一律在二手市場炒至飛天。

Something In The Water × N.E.R.D為慶祝《In Search Of...》20周年服飾別注。(N.E.R.D.)