Pharrell重塑千禧N.E.R.D設計　燈膽腦回潮　懷緬昔日BAPE紅迷彩

誰說往事只能回味？20年前的潮流歳月，不但歷歷在目，更可以起死回生，只要夠江湖地位就可以。



說的是Pharrell Williams，近日這位潮流天王再次出招，以自家音樂及潮流團隊N.E.R.D為主題，打造全新服裝項目。



Pharrell Williams、Chad Hugo以及Shay。（GettyImages）

N.E.R.D.（No-one Ever Really Dies）可謂80、90中輕生代潮流人的集體回憶，由Pharrell Williams及Chad Hugo領軍的音樂製作單位The Neptunes，聯合說唱歌手Shay共同組成，是2000年代人氣一時無倆的Hip Hop樂團，然而他們的發展也絕非全然順風順水。

Pharrell Williams領導組合N.E.R.D首張專集《In Search Of...》（EMI Records）

就在二十年前，N.E.R.D推出首張個人團體專集《In Search Of...》，本來雄心壯志，面世後卻被一眾歐美樂評人批評得體無完膚，換着很多人定必感到氣餒，但以菲董為首的他們卻選擇屢敗屢戰，最終03年以The Neptunes名義發行的《The Neptunes Present... Clones》及04年N.E.R.D《Fly or Die》都大獲好評，揚眉吐氣，因此《In Search Of...》在Pharrell等人心目中具備非凡意義，既是他們開山之作，也象徵三子青春的友情歲月。

往事只能回味，除BAPE以外，Pharrell與NIGO亦曾一起拍住上推廣Billionaire Boys Club。（GettyImages）

Pharrell Williams當年時常穿上紅迷彩BAPE服飾活躍雜誌封面。（BAPE）

而N.E.R.D一大傳奇之處，是沒有「安守本份」，定格在音樂領域。透過Pharrell Williams潮流觸覺的高瞻遠矚，N.E.R.D很快便將影響力拓展至潮流服飾市場，既推出自家服飾，更懂得玩「埋堆」，連繫當時在亞洲當時得令BAPE之主理人NIGO，二人形影不離策動出多個合作項目。

BAPE × N.E.R.D BAPE STA。（N.E.R.D.）

BAPE × N.E.R.D Cap。（N.E.R.D.）

Pharrell助NIGO開拓北美市場，讓他受到西方人認識，NIGO則為Pharrell拓展服裝業務，不但多次提案BAPE × N.E.R.D聯乘單品，更將當年新推出，最矚目的紅迷彩限定為Pharrell Williams專用色，因此雙方共同打造出來的別注，無論是BAPE STA還是Cap帽等，均以紅迷彩為主色調，一律在二手市場炒至飛天。

Something In The Water × N.E.R.D為慶祝《In Search Of...》20周年服飾別注。（N.E.R.D.）

作品以N.E.R.D Logo大腦作為主題。（N.E.R.D.）

+ 2

說回今次《In Search Of...》20周年慶生服飾別注，N.E.R.D.方面找來音樂節單位Something In The Water共同參與製作，打造Tee、Cap及短褲單品，全部都是Pharrell Williams愛用之物。作品以N.E.R.D Logo大腦燈膽作為主題，《In Search Of...》當年唱片封套上那三個代表Pharrell、Chad Hugo和Shay的卡通標記，今次在別注服飾上也改設為骷髏骨圖像，大Logo、鮮豔配色、搞鬼圖案結合闊袍大袖懷舊Hip-Hop Cut，的確很有90年代尾、00年代初的街頭時裝味道，想當年Nike Dunk如日中天，隨後走往一片死寂，誰不知兜兜轉轉，二十年人事幾番新，到了2022年這對籃球鞋又再次席捲全世界，那既然Dunk可以起死回生，N.E.R.D.又何嘗不可？