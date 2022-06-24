Yohji Yamamoto山本耀司繼續借時裝發聲　日劇甘草演員再成模特兒

【山本耀司/ Yohji Yamamoto/ 日劇】山本耀司男裝Yohji Yamamoto POUR HOMME年初發表2022秋冬系列，找來松重豊、仲村亨等「中生」演員擔任模特兒，引起很大迴響。現來到2023春夏系列，他再重施故技，老中青三代演員通殺，星光更盛。



Yohji Yamamoto POUR HOMME的2023春夏系列時裝騷於品牌東京青山總店舉行（Fashionsnap）

Yohji Yamamoto POUR HOMME的2023春夏系列時裝騷於品牌東京青山總店舉行，在邀請函大大隻字寫上「Japan today is shit」，就知山本耀司本人對現今世事有很多話想說，「日本男人正在變得女性化，他們甚至開始化妝和噴香水。我想直截了當地說： 『你在跟我開玩笑嗎？』 」他老人家依然對新世代事物諸多不滿。

Yohji Yamamoto POUR HOMME的2023春夏系列時裝騷邀請函上流露山本耀司對世界的不滿（Fashionsnap）

2023春夏系列仍然是山本耀司最愛的黑色作主調，寬鬆的剪裁，輕盈的輪廓，全是他一貫作風，既有低調暗黑的反叛Punk味，又有水墨古畫的詩情畫意，不修邊布料與人工手作刺繡語句相映成趣，散發出一股很Yohji色彩男人的浪漫。

黑色仍然是山本耀司設計的主調（Yohji Yamamoto）

不過，無論「Yohji黑」有多吸引，風頭始終敵不過台上的模特兒，今季請來大批演員，陣容比上季更強，名氣也更響，而且不再集中於「中生」上，連尊尼事務所的年青偶像也在其中。

《民王》的實力派綠葉遠藤憲一（Yohji Yamamoto）

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今次為山本耀司踏上時裝周天橋的男星，有《民王》的實力派綠葉遠藤憲一，又有型男中佬如《華麗一族》的加藤雅也、《仁醫》的大澤隆夫和《惡之教典》的伊藤英明，以及Model出身的要潤和日本西班牙混血美男子城田優。

《GRAND BLUE碧藍之海》的龍星涼（Yohji Yamamoto）

至於新生代方面，有憑《GRAND BLUE碧藍之海》大紅的龍星涼，尊尼事務所旗下男子組合Snow Man成員Raul，星光熠熠耀山本，似乎明星模特兒已成為Yohji Yamamoto黑色以外，另一重要標記。