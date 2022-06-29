Dior｜Kim Jones全面開發鞋履市場　奢華機能設計覆蓋涼鞋到皮鞋

【Dior】常說時裝時裝，但目前高級時裝世界，衣服很多時都不再是第一焦點，反而配件類產品才是重中之中，女裝以手袋為主，男裝鞋類聲勢亦愈來愈強，當中尤以Kim Jones最著力。



自加盟Dior男裝部起始，這位前Louis Vuitton男裝創意總監先後開發出Air Dior、B23、B30及Dior Birkenstock等矚目設計，全部大獲好評，絕不讓Nike、New Balance、Salomon等運動鞋大牌專美。來到最新SS23季度，Kim Jones更藝高人膽大，向北京鳥巢致敬？



Dior SS23男裝系列日前正式發表。（Getty Images）

矚目大作首推這對Dior「鳥巢」式機能涼鞋。（_thibo）

Dior鞋面的繩索滾動系列，既能調教鞋子鬆緊，在裝飾美學上也起畫龍點睛之效。（IG@_thibo）

北京國家體育場「鳥巢」。（Getty Images）

話說SS23系列，Kim Jones一口氣為Dior設計出數款新鞋，當中最矚目者，首推一對由上至下，鞋面都呈360°度穿窿狀的機能塑膠涼鞋，鞋身上靈動的流線線條密佈，使鞋身通窿位置一律呈不規則形狀，其結構和視覺佈局，既與北京國家體育場「鳥巢」有異曲同工之妙，亦令人想起KEEN Uneek、Merrell Hydro Moc 等當下人氣極盛的水陸兩用機能鞋，想來Kim Jones一向崇尚機能風，估計今次這對涼鞋應該並非虛有其表，而是真正具備防滑、耐磨及涼乾等卓越機能性。

拿破崙三世椅子。（Dior）

椅子上的織藤圖騰花紋Cannage。（Dior）

上述甚麼Dior向北京鳥巢致敬之說，純屬講笑，Kim Jones今季應沒有向著名建築團隊Herzog & de Meuron取經之意，就算要為這對新作找靈感，也應該來算系出同源，同樣來自法國那張經典的拿破崙三世椅子，1947年Christian Dior本尊首次舉行時裝發佈會，即深受椅子上的織藤椅圖騰啟發，設計名為Cannage花紋。而數十年後Cannage更被當時創意總監Gianfranco Ferré運用創作手袋圖紋，終成就了不世出的Lady Dior手袋，成為品牌歷史上極具重要之元素。Kim Jones入主Dior男裝部後不時以Cannage為靈感設計包袋，故現在將它以更抽象方形，幻化成這對通爽涼鞋，也絕非子虛烏有。

有網民覺得這對Dior球鞋甚有ASICS味道，大家又點睇呢？（IG@_thibo）

設有防雨套的Dior皮鞋。（IG@_thibo）

Dior SS23中連背包都有相關防雨套。（Getty Images）

除了涼鞋外，SS23 Dior精彩新鞋還有不少，皮鞋方面，不但將傳統皮鞋鞋帶設置廢掉，換成與上文穿窿涼鞋的索帶系統，更趣緻的是附設防雨袋包裹着，平時Outdoor發燒友最喜歡下雨天時套在背囊上用以防水，近年風潮移植至鞋具保護之上，不過像Dior如斯一線高級大牌製作，卻實屬罕見，以上乘物料製造，更印上清晰Dior商標，虛榮感滿載。