嚴選8對夏季涼鞋　SUICOKE話題性聯乘Porter　Jil Sander極簡風味

不論潮流興甚麼，來到炎炎夏天總需要一對涼鞋為雙腳透透氣。

今季涼鞋出品多不勝數，出現選擇困難症？《一物》編輯部為讀者精選獨特、有趣又時尚的設計。



日牌SUICOKE是近年最受歡迎的涼鞋品牌，除了定番型號外，還有很多令人眼前一亮的聯乘鞋款，今季推出兩款別注引起廣泛討論，先是跟日本國民袋牌Porter-Yoshida & Co. 支線POTR合作，以品牌熱門MOTO涼鞋作藍本，再配上Porter風格的小袋，令這鞋多添Urban Outdoor風味，小袋又可拆卸獨立使用，極之有趣，同時喚起了潮人visvim經典涼鞋Christo的舊記憶。

SUICOKE聯乘日本國民袋牌Porter-Yoshida & Co. 支線POTR的MOTO鞋款（SUICOKE）

SUICOKE另一別注作品則是跟法國時尚品牌Lanvin一起製作，Lanvin主帥Bruno Sialelli一向是設計鞋履高手，由極簡Low-Tech波鞋到寬闊板仔鞋，同被他玩到出神入化，而今次跟SUICOKE合作，將品牌近年常用的鮮艷色彩編織物配置到MOTO涼鞋的搭帶上，非常搶眼，配褲破爛Bootcut牛仔褲，即時換來濃濃的Y2K色彩。

Lanvin聯乘Suicoke大玩彩色Curb編織物（Lanvin）

+ 7

今季推介時尚涼鞋當然不只SUICOKE，還有以下涼鞋鞋款，按圖逐一睇清楚：