UNDERCOVER高橋盾超級樂迷　設計中尋找Pink Floyd唱片封面的故事

要數世界上跟音樂關係最密切的時尚品牌，UNDERCOVER認第二，相信無人敢認第一。品牌主腦高橋盾是個101%的超級樂迷，成立二十多年來，以音樂為創作主題的系列數之不盡，曾涉獵Rock、Post-Punk、New Wave、Krautrock、Shoegaze等不同風格。



來到SS23，UNDERCOVER再以用上音樂主題，今次被選中的是恐龍級Rock大Band——Pink Floyd。



Pink Floyd絕對是搖滾史上最具影響力的殿堂級樂隊之一（EMI）

說Pink Floyd是搖滾史上最具影響力的殿堂級樂隊之一，相信無人反對，他們曲風包含Psychedelia、Space Rock、Progressive Rock、Art Rock等不同元素，不但開創了搖滾樂的先河，唱片亦叫好又叫座，藝術與商業成就同樣出眾。

Pink Floyd的專輯《The Dark Side of the Moon》，封面三稜鏡同樣經典。（Pink Floyd）

除了音樂出色外，樂隊唱片封面設計也佔有重要地位，由Storm Thorgerson領導的設計工作室Hipgnosis操刀的一系列作品，同樣是不朽經典，像於1973年發表的專輯《The Dark Side of the Moon》，由外的三稜鏡到內的心電圖，將設計與歌曲連成一線，成為音樂美學的重要範本。

UNDERCOVER聯乘Pink Floyd的《The Dark Side of the Moon》（UNDERCOVER）

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作為超級音樂迷，高橋盾跟音樂合作對象終於輪到Pink Floyd，UNDERCOVER SS23一口氣將樂隊多張經典專集放進服裝設計中，有比玩誇張Full Print，有些則玩精巧細節，盡現高橋盾的心思，UNDERCOVER不是Make Noise，也Make Music。



現在逐一睇睇UNDERCOVER如何連結Pink Floyd唱片封面美學：

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回帶重溫高橋盾的音樂主題設計，數量的確驚人，當中包括以下這些經典：