Calvin Klein推動可持續時尚　聯乘本地單位製舊衫重組牛仔服別注

【環保/ 可持續】雖然近年時裝世界極流行Vintage Remade，但對於Calvin Klein Jeans這個偏好摩登簡約的服飾品牌來說，這門手藝過往或許甚少涉足。



不過正如本地設計單位Fashion Clinic Collective兩位主理人Kay與Toby所言，在這個浪費過多，環境污染已病入膏肓的世代，讓舊物重生製成可持續時尚Sustainable Fashion，早已不再是片面潮流，而真正是責任之所在。



Calvin Klein × Fashion Clinic Collective聯手提案的Reimagined Denim系列。（ck）

Calvin Klein Jeans Reimagined Denim 系列中的10%淨收益將捐贈予香港環保團地球之友。（ck）

如是者，Calvin Klein聯乘Fashion Clinic Collective的Calvin Klein Jeans Reimagined Denim系列，正正源自這個背景下誕生。由Calvin Klein提供超過2,000件在庫存中，從沒穿著過的絕版Calvin Klein Jeans牛仔褲，並交由Fashion Clinic Collective大玩解構主義重組再造，結合洗水、拼布、仿舊及破洞等「製牛」技術，將它們改造成具古着再造工藝和概念的牛仔服飾。

Calvin Klein Jeans Reimagined Denim牛仔褲均由兩條牛仔褲結合而成。（ck）

每條褲子乃是經由兩條深淺不一的牛仔褲拆解重組而成。（ck）

為推倡可持續發展的精神理念，Fashion Clinic Collective在製作系列單品之時，均刻意保留原產品上的皮牌標籤、鈕扣或拉鍊。（ck）

或許有人會開玩笑，指將牛仔褲折解並改造後再造出一條牛仔褲出來是畫蛇添足，然而只能夠說Reimagined Denim系列內的牛仔褲明顯有層次得多，每條褲子乃是經由兩條深淺不一的牛仔褲拆解重組而成，色澤上富有鮮明層次感，車縫接駁位亦盡顯工藝感，更重要是每條古着再造服飾的面料剪裁不少、洗水紋理及破壞位置各有不同，每款都獨一無二。

Calvin Klein Jeans Reimagined Denim牛仔褸。（ck）

Tiger Teddy牛仔布偶玩具。（ck）

Calvin Klein Jeans Reimagined Denim帽子也很特別。（ck）

+ 5

除牛仔褲外，今次Calvin Klein Jeans Reimagined Denim系列尚有牛仔褸、帽、裙、Bra Top及Tiger Teddy牛仔布偶玩具，全部皆由上述那2,000多條Calvin Klein Jeans改製而成，為推倡可持續發展的精神理念，Fashion Clinic Collective在製作系列單品之時，均刻意保留原產品上的皮牌標籤、鈕扣或拉鍊，以減少資源浪費。

Calvin Klein Jeans Reimagined Denim位於Calvin Klein Jeans時代廣場店的限定專區。（ck）

今次Calvin Klein Jeans Reimagined Denim產品將會只在香港區作獨家開賣，絕對是叫人鼓舞的事，要知道近年一眾國際超級大品牌，與香港品牌、設計師或職人合作項目的確不少，然而99.9%都只是純粹展示用途，不作公開發售。反觀同樣在亞洲，日本許多本土設計師，不但能夠與國際大牌合作，更每每是以公開銷售的方式進行，繼而大賣全球，這不僅有利於將本土設計師推廣至海外，更是國際品牌對當地職人的肯定。始終同樣是聯乘，策動零售項目和搞藝術展覽完全屬兩回事，前者直接涉及公司生意盈利，比後者的非牟利性質完全不同，香港設計師要在國際舞台走到更高的台階，與大品牌策劃出真是賺錢的銷售項目，無疑是不可或缺的事。現在Fashion Clinic Collective代表業界踏出第一步，實是難能可貴，期望日後有不多項目出現，百花齊放。