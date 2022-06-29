碧咸夫婦閃耀Kenzo SS23　NIGO堅持HUMAN MADE美學衝擊高級時裝界

【NIGO/ 碧咸】剛剛完美落幕的巴黎男裝周星光熠熠，既有Kendrick Lamar頭戴Tiffany & Co.荊棘王冠於Louis Vuitton Show獻唱，亦有Lisa、阿V搭私人飛機空降CELINE，而Yohji Yamamoto則留在東京南青山總壇以視像直播方式開佈，連梁朝偉都出身到來支持，好不熱鬧。



山本耀司與梁朝偉早前合照惹來全城瘋傳。（IG@yohjiyamamoto）

NIGO、碧咸世紀合照，由Victoria Beckham親自拍照。（IG@victoriabeckham）

假若Lisa、阿V是00後集體回憶，而山本耀司及梁朝偉則來自80年代的話，那麼Kenzo SS23 Collection定必讓一眾90後最有共鳴，事關昔日曼聯、皇馬足球巨星碧咸不但攜辣妹太太Victoria Beckham，高調現身Kenzo會場睇Fashion Show，事後更專誠到後台探訪NIGO，並拍下世紀合照一張，記憶中好似是兩人第一次合照，故爆烈程度可是比山本耀司與梁朝偉合照來得更矚目。

HUMAN MADE玩小鴨、北極熊，Kenzo就有大笨象。（Getty Images）

Kenzo工裝外套（Getty Images）

說回服飾設計，和上季首發Collection一樣，不難看得出Kenzo SS23中NIGO仍然處於探索階段，依然努力在高田賢三和自己的設計理念、東方及西方美學、High Fashion與Street Fashion之間取得平行，獨特鮮明的氛圍形式尚未成形，故看上去依舊頗有HUMAN MADE風韻，甚至望着那些大象圖案恤衫或徽章工裝外套，大家根本難以分辨這是HUMAN MADE還是Kenzo的手筆……

女性向的女裝設計過往Nigo甚少涉足，今次初現Kenzo。（Getty Images）

Kenzo今季女裝設計較平淡。（Getty Images）

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當然如果講女裝的話，辨識度相對較高，事關以往HUMAN MADE本身沒有推出過女裝裙，然而論設計女性化時裝，NIGO只屬初出茅廬，硬着頭皮推出連身裙與吊帶百褶裙，以Kenzo與背後LVMH的財雄勢大固然沒有問題，但設計出來的女裝是否別樹一格？會否一鳴驚人？那就全然是另外一回事，只能說對比起當年Demna Gvasalia領導BALENCAIGA及Daniel Lee入主Bottega Veneta時的平地一聲雷，平心而論NIGO的女裝Kenzo略嫌失色。

Kenzo帽子絕對是一大主題。（Getty Images）

Kenzo水手帽配色十分多變。（Getty Images）

面對衣服設計的種種局限，不難發現NIGO刻意在Accessories配件類單品多加著墨，力求取長補短，最注目設計非一系列水手帽莫屬，各種鮮豔配色結合居中Kenzo大Logo，醒目醒神。配合人字膠拖、絲巾或小手袋各種小物，袖珍的骰，即使設計未必是最前衞最有創意，但至少百搭易襯，又令人認得是Nigo出品（會否分得清是Kenzo/HUMAN MADE則另作別論），若長遠發揮NIGO拿手好戲玩聯乘，邀請Pharrell Williams、Pusha T、VERDY或WTAPS等友好單位進行聯乘合作，未來Kenzo絕對大有作為，大家且耐心等待。