HUMAN MADE新品注入夏季露營風　由戶外服飾到煮食用具一應俱全

【HUMAN MADE/NIGO/ 戶外/ 露營】若論近日時裝潮流世界的首席風雲人物，長尾智明NIGO實在當之無愧，事關他忙到不可開交，這邊廂才於巴黎為KENZO舉行最新SS23發佈會，另一邊廂又回到自家品牌HUMAN MADE，推出SS22新季服飾，High Fashion、Street Fashion世界兩邊走，大小通吃！



長做長有的北極熊圖案Shirt HKD$1810。（HUMAN MADE）

HUMAN MADE Cap $410。（HUMAN MADE）

HUMAN MADE最新「SUMMER CAMP」系列，最近空降香港期間限定店開售，看到系列主題，以夏季露營為靈感題材的服飾配件當然不少得，定番北極熊元素，繼續出現在Tee、Shirt、Cap及Tote Bag之上，概念簡單，卻經典有型。

Mess Tin煮飯神器 $510。（HUMAN MADE）

HUMAN MADE毛巾 $790。（HUMAN MADE）

若果追求更大新鮮感和驚喜的話﹐印有品牌心形標誌Mess Tin煮食神器必屬最強焦點，以鋁為製作塑材，既能煮飯、燒烤、燉煮及蒸煮，亦易於清洗和存放，連同防潑水透明袋、毛巾以及漁夫帽一同穿戴去Camping，無論從實用抑或美觀角度均一絕，加之售價宜人，大部份單品低於1,000港元，論性價比遠比KENZO高得多了。

HUMAN MADE最新「SUMMER CAMP」系列產品精選：