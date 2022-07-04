【春光乍洩】印尼潮牌向王家衛致敬　何寶榮與黎耀輝相擁在夏老威

【春光乍洩/ 王家衛】對於普羅大眾而言，Neo Santet這個來自印尼的服飾品牌仍然陌生，但對於凡事都想先知先覺、快人一步的時裝精，就應該早有聽聞，尤其是對王菲愛好者來說更是如此。



王菲1998年《唱遊》專輯照片。（Neo Santet）

承惠$52美元一件，Wacko Maria十分之一價錢。（Neo Santet）

Neo Santet乃是一個以裇衫作為主打的服飾品牌，透過Full Photo Print形式，將經典流行文化人物照片印到Polyester構成是裇衫上，無疑是其成名絕技，故一直有「印尼Wacko Maria」之稱號。話說早前Neo Santet便意想不到地將王菲1998年《唱遊》專輯照片，100%移植到裇衫化成圖案，立即引來一致好評，外觀入型入格，定價才不過承惠$52美元一件，Wacko Maria十分之一價錢，便能夠將王菲帶返屋企，堪稱抵到爛。



回帶重溫：王菲聯乘外國潮牌？Neo Santet將《唱遊》變WACKO MARIA風圖案恤

HAPPY TOGETHER SHIRT。（Neo Santet）

定價 $32美金，比上次上菲更平。（Neo Santet）

而探索完粵語流行曲後，最近Neo Santet便轉而向港產片致敬，以王家衛經典電影《春光乍洩》作為主題，將戲中由攝影師夏永康為兩位男主角張國榮、梁朝偉所拍攝的劇照，印成恤衫。前面胸口位置印上飾演何寶榮的張國榮，以透過手法將他與阿根廷布宜諾斯艾利斯景象融為一體，富有異國風情。

襯衫背部，則印上電影1997年上映時的封面，由夏永康操刀拍攝。（Neo Santet）

《春光乍洩》電影封面照。（春光乍洩）

電影當年尚有另一個尺度更大的封面。（春光乍洩）

至於襯衫背部，則印上電影1997年上映時的傳奇封面，何寶榮與黎耀輝相擁一起，哥哥背向觀眾，黎耀輝（梁朝偉）則以陶醉的「高潮眼」示人，從藝術角度看不但美學價值奇高，從文化價值看同樣意味深長，事關電影既寫何寶榮與黎耀輝之間若即若離的同性愛情故事，其實這種若即若離，亦帶有探討當時快將回歸中國的香港人，那種對於身份認同與前景不確定心理狀況的成份，故電影尚有副標題名為《關於重逢的故事》，如能看得通，委實意味深長。