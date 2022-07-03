Stussy聯乘CPFM重塑經典元素　回到街頭潮流美好時光挑戰Supreme

自從街頭潮流東山再起，成為時尚最前線，Supreme、Palace與Stussy成為潮人搶購第一目標，而三個品牌也不斷帶來話題性聯乘，各自各精彩。

日前，Stussy送上Cactus Plant Flea Market（CPFM）聯乘，以Stussy經典元素作主題，重塑出新時代街頭色彩。



由創辦人Shawn Stussy手繪塗鴉Stussy字樣，是街頭潮流文化的經典之一，媲美Supreme Box Logo。（Stussy）

印花圖案是街頭時尚重要根基，大玩Logo、字樣等設計。作為街頭時尚老字號，Stussy多年來印花圖案設計，當然玩得有聲有色，如創辦人Shawn Stussy的手繪塗鴉Stussy字樣、仿CHANEL孖C的孖S Logo等，都是街頭時尚經典中的經典，地位如同Supreme用上Futura Heavy Oblique字款的Box Logo。

CPFM聯乘Stussy的Hoodie，集合Stussy三大經典元素。（Stussy）

是次聯乘中，CPFM正正是看中Stussy的經典元素，所以在夏季系列中將這些深入潮人心的設計，以自己不拘小節的自由派手法重現。淺藍色Hoodie絕對是系列中最搶眼的單品，集齊Stussy Logo、孖S和8號波三大劃時代街頭文化印花圖案，前兩者顯示出Shawn Stussy妙手筆觸，至於後者則取材自美式桌球的黑色8號波，雖然跟品牌名字沒直接關係，但這極簡的黑白設計卻十分搶眼，最終也為品牌與街頭文化的歷史寫下重要一頁；而CPFM再以更玩味元素注入這些設計中，定必成搶手貨。

CPFM聯乘Stussy的動感造型照（Stussy）

其他單品方面，印上「STUSSY INTERNATIONAL WWCD」大字的白Tee，同樣甚奪目，而混入滑板、衝浪人仔設計的長袖Tee和沙灘巾，則盡現可愛一面，還有三方聯乘的Nalgene水壺，讓人憶起90年代第一波街頭時尚美好的黃金歲月。