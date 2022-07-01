暹芭風球｜狂風暴雨最佳保障　英國製造雨傘有老字號又有聯乘高手

【風球/ 防水】香港回歸後首次七一掛8號風球，狂風暴雨下當然需要一把雨傘陪伴左右。

作為最多雨水國家之一的英國，由該國製造的雨傘，理所當然是遮風擋雨的信心保證。



英國是多雨國家，對雨傘要求特別高。（Getty Images）

細數英國製造，有New Balance球鞋、又有Barbour外套，還有雨傘。



在風雨搖曳的日子，我們需再保護傘，而英國製造的雨傘正正是Best Buy，當地風雨特別多，所以英國人對雨傘的要求也特別高，得到他們的青睞，質素有保證。







Fox Umbrellas是英國百年老字號，始於1868年，憑細緻手藝及優所材料，一直是英國皇室到國民多年來最愛的高級雨傘，品牌率先研發以鋼取代鯨鬚作為傘骨來提高堅固度，手柄亦是重視的一環，有些以一根木材雕琢成杆，又有些以金屬製成動物頭像作手柄，充滿英式上流氣派，Fox Umbrellas更有終身保養，即使破損也能維修，經典、耐用也可持續。

Fox Umbrellas高級雨傘（Fox Umbrellas）

Fox Umbrellas曾跟本地紳士名所The Armoury聯乘推出7-11配色別注雨傘（The Armoury）

至於London Undercover，雖然年資比Fox Umbrella淺，於2008年才創立，但除了英國製造的信心質素保證外，品牌更擅長聯乘企劃，由板鞋Vans、時尚生活雜誌《Monocle》、潮流品牌A Bathing Ape紳士支線Mr Bathing Ape、鞋頭品牌Staple Design、英國Harringston Jacket老牌Baracuta等等，數之不盡，成為時尚潮流之選。

London Undercover雨傘多一點時尚氣息（London Undercover）

按圖看更多London Undercover聯乘雨傘：