Travis Scott 再度聯乘AJ1　「Reverse Mocha」最新聯名波鞋曝光

隨著上個月許久未有消息的重磅鞋王 Travis Scott x Air Jordan 1 Low「Reverse Mocha」 突然於網路釋出進一步發售情報後，使不少鞋迷們今年的入手重點都轉移到這雙聯名鞋款上，也成為年度鞋王呼聲最高的人選之一。而因為 Travis Scott 遭遇「休士頓天文音樂節事件」的關係，讓粉絲們經歷一年多的等待，在原先的熱度與時間加持下，相信屆時販售勢必會引起更火熱的搶購風潮。



上週美國父親節 6 月 19 日當天，Travis Scott 也在個人 IG 上 Po 出 Travis Scott x Air Jordan 1 Low「Reverse Mocha」 的實著照，過去曝光都是由女兒 Stormi 穿上腳，這回由本人親自穿上，可說是更間接證實了將在下個月的販售消息。

Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG「Reverse Mocha」 公布官方圖輯（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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近日，Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG「Reverse Mocha」 正式在網路上公布了官方圖輯，鞋面看似由麂皮搭配皮革拼接而成，在經典的 Air Jordan 1 Low OG 演繹下，一股強烈的復古氛圍油然而生。而配色則承襲 Travis Scott 一貫招牌的大地色系，以咖啡色、白色以及散發仿舊感的米白點綴，再加上招牌的倒勾、鬼臉標誌、傳奇的 Air Jordan 1 Logo 翅膀圖案等細節。另外，內側與鞋舌標有 Cactus Jack 廠牌 Logo，增添識別度，同時也彰顯出雙方的聯名關係，細節上相當滿載，百搭的色系更也是許多潮人們看重的最大原因。

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Travis Scott x Air Jordan 1 Low「Reverse Mocha」 據悉將於 2022 年 7 月 21 日正式發售。

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