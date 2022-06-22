adidas Originals又玩火？傳推平民版Foam Runner波鞋替代YEEZY款

提到球鞋圈的異形招牌，第一個聯想到的無非就是 Kanye West 所操刀的 YEEZY Foam Runner，其獨門的大地色系，搭配藻類科技打造而成的超前衛外觀，席捲潮流圈已經不是第一天的事。



如今 adidas 又傳推出「無 YEEZY 版本」的 Foam Runner，或將成為平民版本的替代款。

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網路日前流出 adidas Originals Foam Runner 的高清圖片，同樣有著極為前衛的造型外觀，並使用如同動物頭蓋骨般的鞋身設計，不同的是，該鞋具有穩定足部的襪套內裡以及鞋帶系統，似乎較 YEEZY 版本更具功能性，風格也較為突出。

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不過，adidas Originals 先前設計的 Adilette 22 拖鞋，因有著與 YEEZY Slide 相似的造型設計、才剛引起 Kanye West 不滿，甚至怒嗆「公然抄襲」，假如 adidas Originals Foam Runner 正式販售，是否又將加深兩者間的裂痕呢？

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