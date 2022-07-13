Nike ISPA Link改寫波鞋製造技術　創新設計取締膠水黏合環保舒適

膠樽再生而成的 Flyknit、從鞋款應用到建材的神祕色彩顆粒 Nike Grind、重新詮釋人氣鞋款的 Next Nature 系列，再到今回我們所介紹的 ISPA Link 鞋款。全球運動品牌龍頭 Nike 自創立以來致力於環保不遺餘力，在 2018 年簽署氣候條款-「時尚產業氣候憲章」之後，更宣示要在 2050 年達到零碳足跡的終極目標，甚至在 2019 年向全世界分享可循環設計指南，供所有品牌與設計者參考。而拜現代科技與技術發展所賜，Nike 過去的努力如今終於收到豐厚成果，一步步實現循環利用的願景，向保護地球和體育運動的美好未來往前邁進一大步。



而這幾年來，除了我們所見的新科技誕生，像是 Nike 神秘部門的 ISPA，也運用我們意想不到的黑科技，打造出一雙雙令人眼睛為之一亮的未來性鞋款。

Nike ISPA Link 「可以拆解的鞋款」波鞋問世，為傳統球鞋製造過程掀起革命性的改變。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Nike 旗下 ISPA 支線象徵著「即興創作、善用素材、加強防護、臨機應變」等四大創作理念，象徵著一種哲學，一套代表、表達所有頂尖 Nike 類別設計原理，包括最新的創新和建立的創造力。ISPA 是一種無關任何產品的特殊計畫，該團隊以前瞻性的設計思考，創作出許多蘊含未來感又能幫助穿著著克服生活中大小情況的概念鞋款。由實驗為出發點，並特別為運動員解決問題。

Nike ISPA 由實驗為出發點，並特別為運動員解決問題，本次 Nike ISPA Link 的問世，無疑是為傳統球鞋製造過程掀起革命性的改變。部分朋友應該對球鞋生產都略知一二，一雙正常的鞋款總共可分為：鞋帶、鞋面、中底、大底等等幾大部分，還會根據該鞋款的設計，可能會有更複雜的鞋身結構。而要將這些元素結合成一雙鞋款，絕對免不了用膠水黏合，以便組裝球鞋與提升經長久穿著後的耐用性。

不過，雖然膠水是球鞋生產過程中，少不了的素材，也是運動鞋能禁得起人體力量的最大關鍵。但是膠水卻會造成球鞋在回收過程中，需要將其粉碎破壞，不僅更加煩瑣，也產生更多的碳排放，更使得鞋子幾乎不可能被分解和回收。即使是像 Nike 這樣，對於再生技術日漸純熟的品牌，現今也依舊為了這無法解決的問題在煩惱。為解決這極具挑戰性的原則，Nike ISPA 團隊跳脫過往的設計核心，決定做出一款「可以拆解的鞋款」，這雙鞋就是-Nike ISPA Link。

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Nike ISPA Link 整體只分為鞋面、鞋帶與一體成型的中大底結構，透過經特殊設計的嵌合式孔洞，讓鞋身能與鞋底完美契合，以達到屏除傳統的膠水黏合工法，同時意味著，這雙鞋能夠被完美分解。Nike ISPA Link 鞋面採用柔軟又具強度的編織材質，下方的大小孔洞能與鞋底結合，為球鞋製程展現創新的製造工藝。而此工法還經過 40 名運動員穿著超過 200 小時的考驗測試，是真正能帶來穩定、舒適的穿著體驗，在取代過往的膠水黏合方面，絕對是萬無一失。

而看到 ISPA Link 的鞋底能發現，鞋底呈現圓弧形，上頭還佈滿了方格紋路，這一設計不僅呼應了全新的固定方式，也在穿著上提供更多了靈活性。不論是設計上的潮流氛圍，或是在球鞋科技上的創新獨立，Nike ISPA Link 兼顧著功能、流行和時代的創新。據 Nike 提供的數據指出，組裝一雙 Link 僅僅需要約 8 分鐘，大幅縮短冷卻、加熱和輸送帶系統等生產線的傳統製鞋過程，達到環保與時尚間的完美平衡。

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