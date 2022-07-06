三上悠亜登《WWD》大談時裝經　自家品牌MISTREASS輕熟女風OL大讚

【三上悠亜/ AV】雖然對於很多雄性動物而言，會穿搭襯衫的三上悠亜或許叫他們看不慣，但只要放下你們的有「色」眼鏡，其實AV女優又怎不可以是潮流人？



不賣性感賣風韻的三上悠亜。（WWD）

轉型潮流達人的明日花綺羅。（明日花綺羅）

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就例如三上悠亜的前輩明日花綺羅，自引退AV界別後，依舊紅透半明天，事關哪怕情色不在，擺脫三點盡露的明日花改行潮流路線，努力以潮人形象經營IG，高調出席品牌活動，無論是最新的BALENCIAGA、VETEMENTS新作，抑或是最昂貴最稀有的Supreme × Louis Vuitton系列，基本上明日花全部齊備，潮人形象出眾，自然合作頻頻，生意滾滾來。

MISTREASS YUA MIKAMI × CA4LA聯乘系列。（MISTREASS）

MISTREASS YUA MIKAMI × CA4LA帽子大受歡迎。（MISTREASS）

眼見明日花愈做愈有，三上悠亜自然想分一杯羹，染指時裝世界。日前三上悠亜更接受權威時尚媒體《WWD JP》邀請，大談時裝經之餘，更分享自家服飾品牌MISTREASS創作心得。

有追蹤開三上悠亜的Fans應該知道，這並非她第一次經營時裝品牌，早年她便曾創立自家品牌MIYOUR'S，可惜反應未如理想，然而這位AV女皇沒有放棄，很快便再接再厲，壯士斷臂結束MIYOUR'S業務，再於今年成立新品牌MISTREASS，風格、設計造工皆有所革新，立即大受歡迎，連國民帽牌CA4LA都爭住合作，所打造的聯乘系列MISTREASS YUA MIKAMI × CA4LA，甫推出即被搶購一空。

三上悠亜十分勤力，擔任Model親自演繹MISTREASS每件作品。（MISTREASS）

用另一個更時尚的角度演繹三上悠亜之事業線，樂而不淫，更受普羅大眾歡迎。（MISTREASS）

不同於明日花綺羅的前衞High Fashion Style，三上悠亜推倡的造型可謂温文爾雅得多，在接受《WWD JP》專訪介紹品牌時，她強調MISTREASS乃是一個主打女性向的服飾單位，設計以日本女性大愛的OL服作主題，結合點點輕熟意味，令人眼前一亮，給人親切宜人時尚感。至於剪裁方面，三上悠亜醠力求充分善用東方女性柔軟的輪廓，取長補短，將女Fans不想顯露的部份遮蓋起來，繼而以優雅的剪裁、優質的布料表現出來，甚貼心。

定價方面，MISTREASS售價與其風格一樣，既親切又宜人。（MISTREASS）

定價方面，MISTREASS售價與其風格一樣，既親切又宜人，連身裙約25,000日元，小外套和裙子約15,000日元，Tee則承惠5,000日元左右，價錢絕不比ZARA、H&M貴，卻有三上悠亜加持，性價比算是頗高的了，絕對是一個值得關注的日本新生代品牌。