Bershka撤出日本市場　敵不過街頭潮流衝擊？聯乘不夠別人強？

日前，Bershka宣布澀谷店將於7月18日結業，這是品牌最後一間日本實體店，變相當地業務清零。



澀谷Bershka將於7月18日結業，全面撤出日本市場。（Fashionsnap）

Bershka位於澀谷ZERO GATE內，早於2011年4月開業，是品牌日本第一間專門店，樓高四層售賣男女裝，店內更特設新概念STAGE，各處設有別具一格的拍照點，讓顧客可以盡情過足「打卡」癮。

不過，近兩年日本經濟深受疫情打擊，零售業持續不景氣，即使百年老字號也要結業收場，時尚店當然不例外，Bershka在日本第一間，亦是現在最後一間的專門店，難逃一劫。

Bershka有不少街頭時尚設計（Bershka）

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Bershka附屬西班牙時尚集團Inditex旗下，是ZARA姊妹店，雖然同是快時尚，但Bershka專攻年輕人市場，路線如同GU。不過，快時尚近年受歡迎程度大不如前，不斷被掛上抄襲、破壞地球環境等罪狀，Forever 21宣布破產，ZARA、H&M也開閉不少分店，經營環境愈來愈困難。

近似Wacko Maria的夏威夷設計（Bershka）

以往快時尚以平靚見稱，一季推出多個系列，大量單品，務求做到總有一件合你意，提升購買慾，Bershka產品設計瞄準年輕人，見他們消費力不弱，也喜歡不停換新衫，可是近年街頭時尚回歸潮流視線，Bershka的售價其實跟街頭品牌相若，一件圖案印花T-Shirt，同樣是賣百多二百元，街頭品牌給人的感覺卻潮、型、反叛得多；至於一些較Fashionable設計，則略嫌太重Wacko Maria、Louis Vuitton等大牌的影子。

聯乘Jean Michel Basquiat設計（Bershka）

那麼，Bershka聯乘方面的表現又如何？，有《進擊之巨人》、《ONE PIECE》、《咒術迴戰》等日本動漫大熱別注，也有Pop Art傳奇Jean Michel Basquiat，合作對象不差，卻太過熟口熟面，UNIQLO的UT早已玩盡動漫、藝術界別，Bershka實在難以競爭，因此市場佔有率不斷下滑，在Bershka結束日本業務前，品牌早在去年全面撤出大陸市場，而香港只餘荃灣一間分店。