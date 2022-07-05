超模Kate Moss擔任可口可樂高層　老佛爺、藤原浩曾推出聯乘汽水

【Kate Moss/ 聯乘/ 可口可樂】日前，可口可樂旗下Diet Coke公布新任創意總監人選，不是來自創意界別，而是超模Kate Moss。



今年是Diet Coke面世40周年，可口可樂迎來新面貌，請來超模Kate Moss擔任創意總監，負責新系列、廣告製作和40周年活動，Kate Moss對這新工作無比興奮，並表示：「很高興可以加入Diet Coke大家庭。我喜歡他們過往跟時尚界好些不可思議名字所做的合作。」十分識做，難怪她深受各大品牌的青睞。

Karl Lagerfeld曾跟可口可樂合作推出聯乘版汽水（Getty Images）

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其實，可口可樂一直跟時尚潮流密不可分，聯乘項目數之不盡，Karl Lagerfeld、Jean Paul Gaultier、Marc Jacobs等時裝大名曾合作，而潮流界別方面，日本潮流教父藤原浩Fragment Design加上Facetasm三方合作，又有球鞋名所atmos、KITH別注，範疇甚廣。

可口可樂聯乘Facetasm（Facetasm）

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今年可口可樂更在英國倫敦潮流聖地Covent Garden開設服飾專門店，設計風格偏向Retro的Sporty Chic，聯乘當然亦少不了，有牛仔服老字號Lee、街頭時尚Staple等，同場還有可持續發展環保設計，甚為多元化，可以可口可樂拓展不同業務的決心。